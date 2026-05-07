టీవీకేకు షాకిచ్చిన వామపక్షాలు.. తమిళనాడు సీఎంగా ఎడప్పాడి పళనిస్వామి?
తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కీలక మలుపు చోటుచేసుకుంది. టీవీకే అధినేత విజయ్కు వామపక్ష పార్టీల నుంచి ఊహించని షాక్ తగిలింది. సీపీఐ, సీపీఎం పార్టీలు టీవీకేకు మద్దతు ఇవ్వబోమని స్పష్టం చేశాయి.
మరోవైపు తమిళనాడు రాజకీయాలు ఒక అంతుచిక్కని మలుపు తిరిగాయి. దశాబ్దాలుగా బద్ధశత్రువులుగా ఉన్న డీఎంకే, అన్నాడీఎంకేలు చేతులు కలిపి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతున్నాయనే వార్త దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ముఖ్యంగా తమిళ సూపర్ స్టార్ విజయ్ స్థాపించిన టీవీకే పార్టీని అధికారానికి దూరంగా ఉంచడమే లక్ష్యంగా ఈ పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది.
తమిళనాడులో మారుతున్న పరిణామాల ప్రకారం, డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే తమ విభేదాలను పక్కన పెట్టి సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాయి. ఈ రెండు పార్టీల ఎమ్మెల్యేలతో పాటు, వారి మద్దతుదారుల సీట్లను కలిపితే మొత్తం సంఖ్యాబలం 121కి చేరుతుంది. ఇది ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి అవసరమైన మ్యాజిక్ ఫిగర్ కంటే ఎక్కువ.
అయితే, ఈ కూటమిలో ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి ఎవరనే దానిపై ఆసక్తికర చర్చ నడుస్తోంది. ప్రస్తుత ఎన్నికల్లో స్టాలిన్ ఓటమి పాలవడంతో, అనుభవం ఉన్న నాయకుడిగా ఎడప్పాడి పళనిస్వామి (ఈపీఎస్) మరోసారి ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని అధిష్టించే అవకాశం ఉందని రాజకీయ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది.