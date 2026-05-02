జబల్పూర్ బోటు ప్రమాదం: పడవలోకి నీళ్లు వచ్చాక లైఫ్ జాకెట్లు, పడవ ప్రమాదం చివరి వీడియో
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని జబల్పూర్ పడవ ప్రమాదానికి సంబంధించి చివరి వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో చూస్తే... పడవలోకి నీళ్లు వచ్చేసాయి. సుమారు మోకాలి లోతు వరకూ నీళ్లు కనిపిస్తున్నాయి. అప్పటివరకూ బోటు సిబ్బంది చలనం లేకుండా వున్నట్లు కనబడ్డారు. చివరి నిమిషంలో లైఫ్ జాకెట్లు తీస్తూ కనిపించారు. వీరి నిర్లక్ష్యపు వైఖరి కారణంగానే అంతమంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు అర్థమవుతోంది. అసలు పడవ ఎక్కే ముందుగానే ప్రతి ఒక్కరు లైఫ్ జాకెట్లు వేసుకుని వెళ్లాలి. అట్లాంటిది చాలామంది లైఫ్ జాకెట్లు లేకుండా కనిపిస్తున్నారు. దీన్నిబట్టి పడవ నిర్వాహకులు భద్రతా ప్రమాణాలను ఏమాత్రం పాటిస్తున్నారో తెలుసుకోవచ్చు.
కాగా ఈ ప్రమాదంలో హృదయ విదారక దృశ్యం ఒకటి ప్రతి ఒక్కరినీ కలిచివేస్తోంది. నీటిలో విగతజీవులుగా మారిన తల్లీకొడుకులు కనిపించారు. ఆ తల్లి తన నాలుగేళ్ల కొడుకుని గట్టిగా తన కౌగిలిలో ఒడిసి పట్టుకుంది. ఆమె తన కుమారుడిని లైఫ్ జాకెట్టుకి గట్టిగా కట్టుకునే ప్రయత్నంలో అది చిరిగిపోయి కనిపించింది. ఆ దృశ్యం చూడగానే కుటుంబ సభ్యులు గుండెలు పగిలేలా రోదించారు. ఈ సహాయక చర్యలను పర్యవేక్షిస్తున్న రాష్ట్ర మంత్రి రాకేష్ సింగ్ సైతం ఆ దృశ్యం చూసి కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. బహుశా ఆ తన తల్లి కొడుకును కాపాడుకునేందుకు అలా కట్టేసుకుని ఉంటుందని సహాయ బృందంలో ఓ అధికారి తెలిపారు.
జబల్పూర్ బర్గి డ్యామ్లో సుమారు 40 మందికిపైగా పర్యాటకులతో వెళుతున్న పడవ గురువారం ఘోర ప్రమాదానికి గురైంది. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్థానికులు, అధికారులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. సహాయక బృందాలు 15 మందిని రక్షించగలిగారు. గల్లంతైన వాళ్ల ఆచూక కోసం గాలింపు కొనసాగుతోంది. కనిపించకుండా పోయిన వాళ్లలో అత్యధికంగా పిల్లలే ఉన్నట్టుగా భావిస్తున్నారు.