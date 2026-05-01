పేగు బంధం ... మరణంలోనూ వీడని తల్లీకొడుకులు
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని జబల్పూర్ ప్రమాదంలో హృదయ విదాకర దృశ్యం ఒకటి ప్రతి ఒక్కరి హృదయాన్ని కలిచివేస్తోంది. నదిలో వెళుతున్న ఓ పడవ నిర్వాహకుల నిర్లక్ష్యంతో నీట మునిగింది. ఇందులో ఇప్పటివరకు తొమ్మిది మృతదేహాలను వెలికి తీశారు. అయితే, శుక్రవారం ఉదయం సహాయక చర్యలు తిరిగి ప్రారంభంకాగా, ఆ సమయంలో కనిపించిన ఓ దృశ్యం ప్రతి ఒక్కరినీ కంటతడి పెట్టింది.
విగతజీవిగా మారిన తల్లీకొడుకులు కనిపించారు. ఆ తల్లి తన నాలుగేళ్ల కొడుకుని గట్టిగా తన కౌగిలిలో ఒడిసి పట్టుకుంది. వాళ్ళు చుట్టూ చిరిగిపోయిన ఓ లైఫ్ జాకెట్ కట్టేసివుంది. ఆ దృశ్యం చూడగానే కుటుంబ సభ్యులు గుండెలు పగిలేలా రోదించారు. ఈ సహాయక చర్యలను పర్యవేక్షిస్తున్న రాష్ట్ర మంత్రి రాకేష్ సింగ్ సైతం ఆ దృశ్యం చూసి కన్నీళ్లను దిగమింగుకున్నారు. బహుశా ఆ తన తల్లి కొడుకును కాపాడుకునేందుకు అలా కట్టేసుకుని ఉంటుందని సహాయ బృందంలో ఓ అధికారి తెలిపారు.
కాగా, జబల్పూర్ బర్గి డ్యామ్లో సుమారు 40 మందికిపైగా పర్యాటకులతో వెళుతున్న పడవ గురువారం ఘోర ప్రమాదానికి గురైంది. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్థానికులు, అధికారులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. సహాయక బృందాలు 15 మందిని రక్షించగలిగారు. గల్లంతైన వాళ్ల ఆచూక కోసం గాలింపు కొనసాగుతోంది. కనిపించకుండా పోయిన వాళ్లలో అత్యధికంగా పిల్లలే ఉన్నట్టుగా భావిస్తున్నారు.