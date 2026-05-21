సంబంధిత వార్తలు
- బిజినెస్మేన్ భార్యను లొంగదీసుకుని ఏకాంతంగా వున్న ఫోటోలను చూపి బ్లాక్మెయిల్, రూ. 2 కోట్లు డిమాండ్
- వివాహిత బ్లాక్మెయిల్ : ఫిట్నెస్ ట్రైనర్ ఆత్మహత్య... ఎక్కడ?
- వెబ్ సిరీస్లో ఛాన్సిస్తానని అలాంటి వీడియో తీసి ఎఫ్బీలో అప్ చేశాడు.. ఆపై కేసు
- మైనర్పై అత్యాచారం.. ఆపై బ్లాక్ మెయిల్.. నిందితుడుకి దేహశుద్ధి చేసిన లాయర్లు
- 'కరీంనగర్ పిల్లా 143' పేరుతో భార్యాభర్తల గలీజ్ దందా ... ఎక్కడ?
జైలు స్నేహం: ఇండోర్లో హనీట్రాప్ ఘటన.. వెలుగులోకి దోపిడీ ముఠా బాగోతం
ఇండోర్లో హనీట్రాప్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇండోర్ హనీట్రాప్, బ్లాక్మెయిల్ కేసులో దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. వ్యాపారవేత్తలు, రాజకీయ నాయకులు మరియు పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తులను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఒక దోపిడీ ముఠా పనిచేస్తోందని పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది.
honeytrap racket
దర్యాప్తు అధికారుల ప్రకారం, చింటూ ఠాకూర్ అని కూడా పిలువబడే మద్యం వ్యాపారి హితేంద్ర సింగ్ ఠాకూర్ నుండి కోటి రూపాయల దోపిడీకి పాల్పడిన ముఠా వెనుక భోపాల్ నివాసి శ్వేతా విజయ్ జైన్ సూత్రధారిగా భావిస్తున్నారు.
జిల్లా జైలులో ఉన్నప్పుడు, మద్యం స్మగ్లర్ అని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న అల్కా దీక్షిత్తో శ్వేతకు సన్నిహిత స్నేహం ఏర్పడిందని పోలీసులు తెలిపారు. వారు జైలులో ఉన్న సమయంలోనే ఈ హనీట్రాప్ నెట్వర్క్ బ్లూప్రింట్ సిద్ధం చేయబడిందని దర్యాప్తు అధికారులు భావిస్తున్నారు.
బెయిల్ పొందిన తర్వాత, ఈ ఇద్దరూ పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తులను వలలో వేసి, బ్లాక్మెయిల్, ఫోటోలు, వీడియోల ద్వారా డబ్బు వసూలు చేయడం ప్రారంభించారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ ముఠా దాదాపు రెండు సంవత్సరాలుగా చురుకుగా ఉందని, పలువురు ఉన్నత స్థాయి బాధితులను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఉండవచ్చని పోలీసులు పేర్కొంటున్నారు. వీరిలో చాలామంది అవమానం భయంతో ముందుకు రావడానికి ఇష్టపడటం లేదని సమాచారం.
డీసీపీ (క్రైమ్) రాజేష్ కుమార్ త్రిపాఠి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, నిందితులు శ్వేతా జైన్, అల్కా దీక్షిత్, జైదీప్ దీక్షిత్, లఖన్ చౌదరి, జితేంద్ర పురోహిత్లను మంగళవారం కోర్టులో హాజరుపరిచారు. తదుపరి విచారణ కోసం కోర్టు ఐదుగురు నిందితులను ఆరు రోజుల పోలీసు కస్టడీకి అప్పగించింది.
విచారణ సమయంలో, 2019 నాటి హై-ప్రొఫైల్ హనీట్రాప్ కేసు విచారణ సందర్భంగా తాను జైలులో అల్కా దీక్షిత్ను కలిసినట్లు శ్వేతా జైన్ దర్యాప్తు అధికారులకు చెప్పినట్లు సమాచారం. ఆ సమయంలో, అల్కా ఒక మద్యం స్మగ్లింగ్ కేసులో జైలులో ఉంది.
జైలులో వారిద్దరూ సన్నిహితంగా మారారని, బెయిల్పై విడుదలైన తర్వాత కూడా సంప్రదింపులు కొనసాగించారని పోలీసులు తెలిపారు. శ్వేత ఆదేశాల మేరకు అల్కా ప్రజలను ఉచ్చులో పడేసేదని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
డబ్బులు వసూలు చేయడం అనేది ఈ ముఠా పక్కా ప్లాన్ అని పోలీసులు చెప్పారు. ఈ ముఠాలో చేరకముందే అల్కాకు అక్రమ కార్యకలాపాలు, మద్యం స్మగ్లింగ్తో సంబంధం ఉందని దర్యాప్తు అధికారులు చెబుతున్నారు.
శ్వేత సూచనల మేరకు అల్కా పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తులను అభ్యంతరకరమైన పరిస్థితుల్లోకి ప్రలోభపెట్టేవాడు. ఆ తర్వాత ఈ ముఠా ఫోటోలు, వీడియోలను ఉపయోగించి బాధితులను బ్లాక్మెయిల్ చేసి డబ్బులు వసూలు చేసేది.
రాజకీయ నాయకులు, వ్యాపారవేత్తలు, ఇతర పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తులను ఈ నెట్వర్క్ ప్రత్యేకంగా లక్ష్యంగా చేసుకుందని అధికారులు తెలిపారు. 2019 హనీట్రాప్ కుంభకోణంతో సంబంధం ఉన్న కొందరు వ్యక్తులు కూడా ఈ నెట్వర్క్తో అనుసంధానమై ఉండవచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. లక్ష్యాలను గుర్తించడానికి బీజేపీ కార్యకర్తగా నటించిన లఖన్ పిథంపూర్కు చెందిన నిందితుడు లఖన్ చౌదరి, ఒక ప్రాపర్టీ డీలర్ ముసుగులో పనిచేస్తూ బీజేపీ కార్యకర్తగా నటించాడని పోలీసులు తెలిపారు.
రియల్ ఎస్టేట్ లావాదేవీల ద్వారా అతను లక్ష్యంగా చేసుకోగల వ్యక్తులతో పరిచయాలు పెంచుకుని, ఆ ముఠా కోసం ధనవంతులను లేదా పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తులను గుర్తించాడని దర్యాప్తు అధికారులు ఆరోపిస్తున్నారు.
Kajal Aggarwal: కాజల్ అగర్వాల్, శ్రేయస్ తల్పడే ‘ది ఇండియా స్టోరి విడుదలకు సిద్ధం
Nagababu: నా స్మృతివనం శంకుస్థాపన చేయి అంటూ భావోద్వేగానికి గురయిన నాగబాబు
ఆస్తులను మించిన ఆత్మీయులను సంపాదించుకున్న మహనీయులు, ఆయన మా తెలుగువాడని, ప్రతి తెలుగువారు గర్వంగా చెప్పుకునేంత గొప్ప కవి శ్రీ చెంబోలు (సిరివెన్నెల) సీతారామశాస్త్రి గారు అని రాష్ట్ర శాసనమండలి సభ్యులు కె. నాగబాబు స్పష్టం చేశారు. అనకాపల్లి నియోజకవర్గం గాంధీనగర్లో రూ.39.70 లక్షల జీ.వీ.ఎం.సీ. నిధులతో, అనకాపల్లి శాసనసభ్యులు కొణతాల రామకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో నిర్మించతలపెట్టిన 'సిరివెన్నెల స్మృతివనం'కు శాసనమండలి సభ్యులు నాగబాబు గారు చేతుల మీదుగా బుధవారం శంకుస్థాపన చేశారు.
manchu manoj: డేవిడ్ రెడ్డి కాదు రాక్షస రెడ్డి అన్న బ్రిటీషర్స్ ఎందుకంటే...
మంచు మనోజ్ నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "డేవిడ్ రెడ్డి". ఈ సినిమాను వెల్వెట్ సోల్ మోషన్ పిక్చర్స్, ట్రూ రాడిక్స్ బ్యానర్స్ పై నల్లగంగుల వెంకట్ రెడ్డి, భరత్ మోటుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. డైరెక్టర్ హనుమా రెడ్డి యక్కంటి రూపొందిస్తున్నారు. బ్రిటీష్ కాలం నాటి బ్యాక్ డ్రాప్ తో ఇంటెన్స్ యాక్షన్ డ్రామా కథతో భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రంగా "డేవిడ్ రెడ్డి" సినిమా తెరకెక్కుతోంది. తెలుగు, హిందీ, తమిళ, మలయాళ, కన్నడలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం ఈ దసరా పండుగ సందర్భంగా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.
Dulquer Salmaan: దుల్కర్ సల్మాన్ స్టైలిష్ థ్రిల్లింగ్ మూవీగా ఐ యామ్ గేమ్
దుల్కర్ సల్మాన్ మూవీ ‘ఐ యామ్ గేమ్’ రిలీజ్ డేట్ను మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. దుల్కర్ సల్మాన్ కెరీర్లోనే అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రం 2026 ఆగస్టు 20న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ప్రస్తుతం డబ్బింగ్తో పాటు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. దుల్కర్ సల్మాన్కు చెందిన వే ఫారర్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై ఈ చిత్రం నిర్మిస్తున్నారు.
Mega brothers: మెగా బ్రదర్స్ కలయికగా చిరంజీవి మెగా158 సినిమా ప్రారంభోత్సవం
నేడు మే 21న గురుగ్రహం అన్ని గ్రహాల్లో ప్రవేశించే రోజు కావడంతో ప్రత్యేకమైన రోజుగా పండితులు చెబుతున్నారు. కాగా, ఈ సినిమా షూటింగ్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో వైభవంగా ప్రారంభమైంది. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, నాగబాబు ముఖ్య అతిథులుగా ఈ శుభకార్యానికి హాజరై ప్రాజెక్ట్ను ఆశీర్వదించారు. ఈ సాంప్రదాయ కార్యక్రమం విజయవంతంగా పూర్తయి, చిత్ర నిర్మాణానికి సానుకూల వాతావరణాన్ని నెలకొల్పింది.