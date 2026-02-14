Jaipur road accident: కోట-జైపూర్ జాతీయ రహదారిపై ఘోర ప్రమాదం.. ఐదుగురు మృతి
జైపూర్లోని చక్సులో జరిగిన ఒక విషాదకరమైన రోడ్డు ప్రమాదంలో కోట-జైపూర్ జాతీయ రహదారిపై ఒక కారు ట్రయిలర్ను ఢీకొట్టడంతో ఒక మహిళతో సహా ఐదుగురు మరణించారు. బాధితులు మధ్యప్రదేశ్లోని జబల్పూర్ నివాసితులు. చక్సు పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్హెచ్ఓ మనోహర్ లాల్ మేఘ్వాల్ ప్రకారం, శనివారం ఉదయం 5:30 గంటల ప్రాంతంలో చక్సులోని టిగారియా మోడ్ సమీపంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది.
మధ్యప్రదేశ్ నుండి జైపూర్ వైపు కారు వెళ్తుండగా డ్రైవర్ నిద్రమత్తులో ఉండటంతో వాహనం ముందు కదులుతున్న ట్రయిలర్ను ఢీకొట్టిందని సమాచారం. ఈ ప్రమాదం చాలా తీవ్రంగా ఉండటంతో కారు పూర్తిగా నుజ్జునుజ్జు అయింది. ఒక మహిళతో సహా నలుగురు అక్కడికక్కడే మరణించారు. తీవ్రంగా గాయపడిన యువకుడు ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యలో మరణించాడు.
మృతులను అఖిలేష్ శ్రీవాస్తవ భార్య రేష్మా శ్రీవాస్తవ, రాజేష్ రాయ్ కుమారుడు పియూష్ రాయ్, బబ్లూ రజక్ కుమారుడు రజక్ రాహుల్, డ్రైవర్ అనురాగ్గా గుర్తించారు. ఐదవ బాధితుడిని ఇంకా గుర్తించలేదు. రజక్ రాహుల్ జబల్పూర్ నగర నివాసి.
ఈ ప్రమాదం కారణంగా జాతీయ రహదారిపై పెద్ద ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. సమాచారం అందిన వెంటనే స్థానిక పోలీసులు, ప్రమాద ప్రతిస్పందన బృందాలు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఆ ప్రాంతాన్ని ఖాళీ చేశాయి. దెబ్బతిన్న వాహనాలను క్రేన్ సహాయంతో తొలగించి, ట్రాఫిక్ను పునరుద్ధరించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.