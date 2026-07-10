జైపూర్ స్కూలులో ఏం జరిగింది..? నాలుగో అంతస్థు నుంచి తొమ్మిదేళ్ల బాలిక మృతి
జైపూర్లోని నీర్జా మోదీ పాఠశాలకు చెందిన తొమ్మిదేళ్ల విద్యార్థిని అమైరా, పాఠశాల భవనం నాలుగో అంతస్థు నుండి దూకి మరణించిన విషాద ఘటన తీవ్ర ఆందోళనను రేకెత్తించింది. ఆమె తల్లిదండ్రులు విడుదల చేసిన సీసీటీవీ దృశ్యాలు ఈ ఘటనపై అందరికీ షాకిచ్చేలా చేసాయి. 2025 నవంబర్ 1న జరిగిన ఈ ఘటనకు సంబంధించి, గత 18 నెలలుగా ఆమె తన తోటి విద్యార్థుల వేధింపులకు గురవుతోందని, దీనిపై పలుమార్లు తన తరగతి ఉపాధ్యాయురాలిని ఆశ్రయించి సహాయం కోరిందని ఆమె తల్లిదండ్రులు పేర్కొన్నారు.
అమైరాను తరచుగా దూషించేవారని, అందులో లైంగికపరమైన అర్థాలు వచ్చే వ్యాఖ్యలు కూడా ఉండేవని ఆమె కుటుంబం ఆరోపిస్తోంది. ఆ చిన్నారి, ఆమె తల్లిదండ్రులు ఈ విషయాన్ని పలుమార్లు పాఠశాల యాజమాన్యం దృష్టికి తీసుకెళ్లినప్పటికీ, ఆ ఫిర్యాదులపై సమర్థవంతంగా స్పందించలేదని వారు పేర్కొంటున్నారు.
వేధింపులకు వ్యతిరేకంగా చర్యలు తీసుకునే బదులు, తోటి విద్యార్థులతో సర్దుకుపోవాలని ఆ ఉపాధ్యాయురాలు అమైరాకు సూచించినట్లు తల్లిదండ్రులు చెబుతున్నారు. పాఠశాల నుండి తాము సేకరించినట్లు చెబుతున్న సీసీటీవీ దృశ్యాలను వారు ఇప్పుడు బహిర్గతం చేశారు. ఆ దురదృష్టకర సంఘటన జరగడానికి ముందు, ఆ రోజు అమైరా పలుమార్లు తన ఉపాధ్యాయురాలిని కలిసి సహాయం కోరడం ఆ దృశ్యాలలో కనిపిస్తోందని వారు పేర్కొంటున్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.
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