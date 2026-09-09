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  4. Jaipur Woman Blocks Ambulance While Filming Road Argument
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 9 September 2026 (18:41 IST)

అంబులెన్స్‌కి దారివ్వకుండా నడిరోడ్డుపై లేడి ఓవరాక్షన్.. ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఏం చేస్తున్నారు? (video)

Jaipur
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (18:41 IST)
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Jaipur
జైపూర్‌కు చెందిన ఒక వీడియో నెట్టింట తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తించింది. గుండె జబ్బుతో బాధపడుతున్న రోగిని తీసుకువెళ్తున్న అంబులెన్స్‌కు అడ్డుగా నిలుస్తూ, ఒక మహిళ మరో డ్రైవర్‌తో వాగ్వాదానికి దిగింది. ఇంకా తన కారును రోడ్డు మధ్యలో ఆపినట్లు ఆ వీడియోలో ఉంది. 
 
ఈ సంఘటన జైపూర్ పంచ్యావాలా-వైశాలి మార్గ్ వెస్ట్‌లోని హెచ్‌పి పెట్రోల్ పంప్ సమీపంలో జరిగినట్లు సమాచారం. మరో డ్రైవర్‌తో వాగ్వాదం కొనసాగుతుండగా, ఆ మహిళ తన కారు లోపల నుంచే ఆ ఘర్షణను రికార్డ్ చేస్తూ కనిపించింది. ఆమెకు కేవలం కొన్ని మీటర్ల వెనుక, గుండె సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడుతున్న రోగిని తీసుకువెళ్తున్న ఒక అంబులెన్స్, ట్రాఫిక్ నిలిచిపోవడంతో చిక్కుకుపోయింది. దాని సైరన్ నిరంతరం మోగుతున్నప్పటికీ, ఆ అత్యవసర వాహనం ముందుకు కదలలేకపోయిందని సమాచారం. 
Jaipur Woman
Jaipur Woman
 
అంబులెన్స్ వచ్చిన వెంటనే రహదారిని పోలీసులు ఎందుకు క్లియర్ చేయలేదని వినియోగదారులు ప్రశ్నిస్తుండటంతో, ఈ పరిస్థితి సోషల్ మీడియాలో విమర్శలకు గురైంది. ఘర్షణ కారణంగా రోడ్డుపై అంబులెన్స్ నిలిచిపోవడం సరైందేనేనా అంటూ వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు. 
 
వాదనలు తర్వాతైనా చేయవచ్చని, కానీ తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఉన్న రోగులను తీసుకువెళ్లే అంబులెన్స్‌లకు తక్షణ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడ్డారు. అత్యవసర వాహనాన్ని అడ్డుకోవడం లేదా ఆలస్యం చేయడం వల్ల, తక్షణ వైద్య సంరక్షణ అవసరమైన రోగులకు తీవ్ర పరిణామాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ సంఘటన రహదారి క్రమశిక్షణ, పౌర బాధ్యతపై ఆందోళనలను మళ్లీ రేకెత్తించింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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