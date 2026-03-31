మహారాష్ట్రలో చిరుత పులి కలకలం- రెండు నెలల పసికందును ఎత్తుకెళ్లింది...

మహారాష్ట్రలో చిరుత పులి కలకలం రేపింది. కన్నతల్లి పక్కన నిద్రిస్తున్న రెండు నెలల పసికందును ఓ చిరుత ఎత్తుకెళ్లి చంపేసింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే. మహారాష్ట్రలోని జల్గావ్ జిల్లా, మమల్డే గ్రామానికి చెందిన ఓ కుటుంబం తమ రెండు నెలల శిశువుతో కలిసి రాత్రి ఇంటి ముందు నిద్రించింది.
కానీ తెల్లవారుజామున నిద్రలేచిన తల్లిదండ్రులు, పక్కన పాప కనిపించకపోవడంతో తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. దీంతో పాప కోసం వెతకగా.. ఇంటికి కొంత దూరంలో వున్న పొలాల్లో చిన్నారి మృతదేహ అవశేషాలు కనిపించడంతో అందరూ షాకయ్యారు.
సమాచారం అందుకున్న అటవీ శాఖ, పోలీసు అధికారులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఇది చిరుతపులి దాడేనని ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. పసికందు మృతితో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న గ్రామస్థులు, చిరుతను వెంటనే బంధించి తమకు రక్షణ కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు