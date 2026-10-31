56 యేళ్ల వయసులో రెండో వివాహం చేసుకున్న ముఖ్యమంత్రి
జమ్మూకాశ్మీర్ ముఖ్యమంత్రి ఒమర్ అబ్దుల్లా మళ్లీ పెళ్లి చేసుకున్నారు. 56 యేళ్ల వయసులో ప్రముఖ జర్నలిస్ట్ నిధి రజ్దాన్ను ఆయన వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని ఆయన శనివారం తన సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించారు. ఈ సందర్భంగా నిధితో కలిసి దిగిన ఫోటోను కూడా ఆయన ఇన్స్టా వేదికగా షేర్ చేశారు. 'నిన్నటి నుంచి కొత్త ప్రయాణం మొదలైంది' అని పేర్కొన్నారు. ఈ పోస్ట్లో నిధిని కూడా ట్యాగ్ చేశారు. పెళ్లి జరిగిన మరుసటి రోజు ఆయన ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు.
ఒమర్ అబ్దుల్లా వ్యక్తిగత జీవితంలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకున్న మూడు నెలలకే ఈ వివాహం జరిగింది. ఆయనకు, విడిపోయి ఉంటున్న భార్య పాయల్ అబ్దుల్లాకు విడాకులు మంజూరు చేసేందుకు జూలై 31వ తేదీన సుప్రీంకోర్టు అంగీకరించింది. ఇద్దరూ పరస్పర అంగీకారంతో వివాహ బంధాన్ని ముగించుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్టు కోర్టుకు తెలిపారు. తమ మధ్య ఉన్న వివాదాలు పరిష్కరించుకోవడంతో పాటు ఒకరిపై మరొకరు దాఖలు చేసిన కేసులను వెనక్కి తీసుకోవడానికి కూడా వారు అంగీకరించారు. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 142 కింద విడాకులు మంజూరు చేయాలని ఉమ్మడిగా కోరారు.
ఒమర్ అబ్దుల్లా, పాయల్ గత 1994లో వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి జహీర్, జమీర్ అనే ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. 2009 నుంచి వీరిద్దరూ వేర్వేరుగా జీవిస్తున్నారు. 2011లో ఒమర్ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. తొలి భార్యతో వైవాహిక సంబంధాలు పూర్తిగా తెగిపోవడంతో ఇపుడు జర్నలిస్ట్ రజ్దాన్ను జమ్మూకాశ్మీర్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న ఒమర్ అబ్దుల్లా వివాహం చేసుకున్నారు.