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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 16 October 2026 (11:30 IST)

మహిళా అధికారిపై బూతులతో రెచ్చిపోయిన ఐఏఎస్ అధికారి

Rajiv Ranjan
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (11:30 IST)
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జమ్మూకాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో ఓ సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి ఒకరు తన కింద పని చేస్తున్న ఓ మహిళా అధికారిపై బూతులతో రెచ్చిపోయారు. అధికారి వర్చువల్ సమావేశంలో బూతు పురాణం అందుకున్నారు. అసభ్య పదజాలంతో దూషిస్తూ, ఉద్యోగం నుంచి సస్పెండ్ చేసి తొలగిస్తానని బెదిరించిన ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా దుమారం రేపుతోంది.
 
కార్మిక, ఉపాధి శాఖ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెక్రటరీగా పనిచేస్తున్న 2010 బ్యాచ్ ఐఏఎస్ అధికారి కుమార్ రాజీవ్ రంజన్, అక్టోబరు 14న 'మిషన్ యువ' కార్యక్రమంపై సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి గందర్బాల్ ఎంప్లాయిమెంట్ సెంటర్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్‌గా పనిచేస్తున్న బెనిష్ వాని (2015 బ్యాచ్ జేకేఏఎస్ అధికారిణి) కాలికి గాయం కావడంతో ఇంటి నుంచే వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా హాజరయ్యారు.
 
ఈ సమావేశంలో బెనిష్ వాని తన శాఖ తరపున వివరణ ఇచ్చేందుకు ప్రయత్నించగా, రంజన్ ఆమెను అడ్డుకున్నారు. ‘నోర్ముయ్.. నువ్వో బ్లడీ షిట్. నేను నీ బాస్ని, స్టుపిడ్' అంటూ తీవ్రమైన పదజాలంతో దూషించారు. దీనిపై ఆమె అభ్యంతరం తెలపగా, వానిని సస్పెండ్ చేయడానికి ఉత్తర్వులు సిద్ధం చేయాలని, సర్వీస్ నుంచి తొలగించాలని ఉన్నతాధికారులకు లేఖ రాయాలని అక్కడున్న సిబ్బందిని ఆదేశించారు. దీనికి వాని 'టు హెల్ విత్ యూ' అని సమాధానమిచ్చి మీటింగ్ నుంచి నిష్క్రమించారు. 


 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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