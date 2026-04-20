ఉధంపూర్లో లోయలో పడిన బస్సు - 15 మంది మృత్యువాత
జమ్మూకాశ్మీ రాష్ట్రంలోని ఉధంపూర్ మార్గంలో వెలుతున్న ఓ బస్సు నియంత్రణ కోల్పోయి ఓ లోయలో పడిపోయింది. ఈ విషాదకర ఘటనలో దాదాపు 15 మంది మృత్యువాతపడగా, మరికొందరు గాయపకడ్డారు. రామ్ నగర్ నుంచి ఉధంపూర్ వెళుతుండగా మధ్యలో జూలో అనే ప్రాంతంలో బస్సు ప్రమాదానికి గురైంది. ఘటనా స్థలంలో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని ఉధంపూర్ శవకుమార్ శర్మ పేర్కొన్నారు.
'కొండ ప్రాంతంలో మలుపు వద్ద దారి కనిపించకపోవడం వల్లే ఉదయం సుమారు 10 గంటల సమయంలో ప్రమాదం జరిగింది. భారీ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ నిర్వహిస్తున్నాం. 15 మంది మృతి చెందినట్టు గుర్తించాం. మరో 20 మందికి తీవ్రంగా గాయలయ్యాయి. ఘటనా స్థలం నుంచి క్షతగాత్రులను ఆసుపత్రికి తరలిస్తున్నాం. వారిలో కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది' అని డీఐజీ తెలిపారు.
ఈ ఘటనపై కేంద్రమంత్రి జితేంద్ర సింగ్ డిప్యూటీ కమిషనర్తో మాట్లాడి సహాయక చర్యలపై ఆరా తీశారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన చికిత్స అందించాలని ఆదేశించారు. స్థానిక అధికారులకు అందుబాటులో ఉంటానని, ఏమైనా అత్యవసరం అయితే స్పందించాలని జితేంద్ర సింగ్ వెల్లడించారు.
బస్సు ప్రమాదంపై లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ మనోజ్ సిన్హా స్పందించారు. 'ఉధంపూర్ వద్ద జరిగిన బస్సు ప్రమాదం హృదయ విదారకం. ప్రమాదంలో మృతిచెందిన వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలి. క్షతగాత్రులు తొందరగా కోలుకోవాలని ఆశిస్తున్నా' అని ఎక్స్ వేదికగా పోస్టు పెట్టారు.