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  4. Jamui pre-wedding attack: Woman dies, family injured, jewellery looted
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 30 June 2026 (08:24 IST)

పెళ్లి ఊరేగింపుపై సాయుధ దుండగుల దాడి.. వధువు బంగాలు నగలు లూటీ

gunshot
BY: ఠాగూర్
Publish: Tue, 30 Jun 2026 (08:22 IST) Updated: Tue, 30 Jun 2026 (08:24 IST)
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బీహార్ రాష్ట్రంలోని జామూయ్ జిల్లాలో ఓ దారుణం జరిగింది. ఒక వివాహ వేడుక విషాదాంతంగా మారింది. పెళ్లి ఊరేగింపుపై కొందరు సాయుధ దండగులు దాడికి పాల్పడ్డారు. తుపాకులతో కాల్పులు జరపడంతో పలువురు గాయపడ్డారు. వధువు మేనత్త కాల్పుల్లో చనిపోయింది. అలాగే, వధువు ధరించిన బంగారు నగలు దోచుకుని పారిపోయారు. ఈ దారుణం మంగళవారం తెల్లవారుజామున చోటుచేసుకుంది. 
 
స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం సృష్టించిన ఈ ఘటన వివరాలను పరిశీలిస్తే, జిల్లాలోని గిధౌర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో సేవా గ్రామానికి చెందిన శ్యామేవ్ యాదవ్ కుమార్తె వివాహం సోమవారం రాత్రి జరిగింది. వివాహ వేడుకలు ముగించుకుని, మంగళవారం తెల్లవారుజామున 3 గంటల ప్రాంతంలో వధూవరులను, బంధువులను ఊరేగింపుగా తీసుకువెళ్తుండగా సాయుధ దుండగులు కొందరు ఒక్కసారిగా దాడికి తెగబడ్డారు.
 
పెళ్లి బృందంపై దుండగులు తుపాకులతో విచక్షణారహితంగా కాల్పులు జరిపారు. ఈ కాల్పుల్లో వధువు మేనత్త కమలా దేవి (48) బుల్లెట్ గాయాలతో ఘటన స్థలంలోనే మరణించింది. శ్యామేవ్ యాదవ్ కుమారుడు ప్రమోద్ యాదవ్, బంధువులు అమిత్ యాదవ్, సుశీల్ యాదవ్ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. దాడి అనంతరం దుండగులు వధువుకు చెందిన విలువైన బంగారు ఆభరణాలను దోచుకుని అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు.
 
ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసు అధికారులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. గాయపడిన ముగ్గురిని చికిత్స నిమిత్తం జామూయ్ సదర్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పాత కక్షల కారణంగానే ఈ దాడి జరిగి ఉంటుందని పోలీసులు ప్రాథమికంగా అనుమానిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, నిందితుల కోసం ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. 
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