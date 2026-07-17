సంబంధిత వార్తలు
- మేక్ ఇన్ ఇండియా అడిగితే లీక్ ఇన్ ఇండియా ఇచ్చారు : కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ
- బీహార్లో ఓ మహిళ సాహసం.. కింగ్ కోబ్రాను మెడలో వేసుకుని... (వీడియో)
- రహదారులు సురక్షితమేనని 10 మందిలో 9 మంది భావన, రవాణా నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
- పూరీలో రథయాత్ర.. భారీ సంఖ్యలో భక్తులు.. తొక్కిసలాట.. ఆస్పత్రిలో 120 మంది
- మథుర దేవాలయంలో సినిమా పాటతో బాలిక రీల్స్, తరిమేసిన పోలీస్ (వీడియో)
ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాల్సిందే : తేల్చి చెప్పిన సోనమ్ వాంగ్చుక్
నీట్ ప్రశ్నపత్రంతో పాటు.. సీబీఎస్ఈ విద్యావిధానంలో చోటుచేసుకున్న అవకతవకలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖామంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసేంత వరకు నిరాహార దీక్షను విరమించే ప్రసక్తే లేదని ప్రముఖ సామాజిక ఉద్యమకారుడు సోనమ్ వాంగ్చుక్ స్పష్టం చేశారు.
నీట్ పరీక్షా పత్రాల లీకేజీకి బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యామంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని, పారదర్శకమైన పరీక్షల దిశగా సంస్కరణలు తీసుకురావాలన్న డిమాండ్లతో ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద ఆయన చేపట్టిన దీక్ష గురువారం 19వ రోజుకు చేరింది. ఆయన ఆరోగ్యం క్షీణిస్తుండడం పట్ల సర్వత్రా ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. అయినప్పటికీ వాంగ్ చుక్ తన ఉక్కు సంకల్పాన్ని వీడడం లేదు. "దీక్షను ఈ దశలో విరమిస్తే తప్పుడు సంకేతం పంపినట్టు అవుతుంది? పరీక్షా పత్రాల లీకేజీకి బాధ్యత తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని ప్రభుత్వానికి చెప్పినట్టు అవుతుంది" అని పేర్కొ న్నారు.
దీక్ష విరమించాలని తనను కోరడానికి బదులు.. ఈ నెల 20న కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ చేపట్టబోయే పార్లమెంట్ మార్చ్లో పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనాలని పాఠశాల, కళాశాలల విద్యార్థులకు వాంగుక్ పిలుపునిచ్చారు. కాగా, వాంగ్ చుక్ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఢిల్లీ హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. "ప్రతి పౌరుడి ప్రాణం ఎంతో విలువైనది. దానిని కాపాడటానికి ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అన్నిరకాల ప్రయత్నాలు చేయాలి"అని చీఫ్ జస్టిస్ డీకే ఉపాధ్యాయ, జస్టిస్ తేజాస్ కరియాతో కూడిన ధర్మాసనం అధికారులను ఆదేశించింది.
వాంగ్ చుక్ తన దీక్షను ఇలాగే కొనసాగిస్తే ఒకటికి మించిన అవయవాల పనితీరు దెబ్బతినొచ్చని, ఆయన ఆరోగ్యాన్ని పర్యవేక్షిస్తున్న డాక్టర్ సతీష్ లాంబా ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. దీర్ఘకాలంగా ఆహారం తీసుకోకపోవడం రెండో దశలోకి ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి ప్రవేశించినట్టు తెలిపారు. ఈ దశలో కండరాలు విచ్ఛిన్నమై, రక్తంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలు పెరిగిపోతాయని వివరించారు.
Aishwarya Rajesh: హీరోయిన్ కి మూడేళ్ళ స్పాన్ అనే వారు. అదే నిజం అనుకున్నా : ఐశ్వర్య రాజేష్
నేను తమిళ్ లో వరుసగా ఐదు హిట్లు ఇచ్చాను. ఆ సంవత్సరం మా ఇంటికి చాలా బొకేలు వచ్చాయి. తర్వాత ఏడాది రెండు హిట్లు మాత్రమే వచ్చాయి. అప్పుడు ఇంటికి వచ్చే బొకేల సంఖ్య కూడా తగ్గింది. బొకేలు ఎక్కువ వచ్చినా, తక్కువ వచ్చినా నాలో ఎలాంటి మార్పు రాలేదు. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్లడమే ఈ ప్రయాణంలో నేర్చుకున్నాను అని హీరోయిన్ ఐశ్వర్య రాజేష్ తెలిపారు.
జీ5 కిడ్స్ లో యానిమేటెడ్ పౌరాణిక సిరీస్ శివలోక్ కె కుండక్క మండక్క
పిల్లలకు ఇష్టమైన, సురక్షితమైన, హాస్యాన్ని అందించేలా కిడ్స్ జెడ్ (KidZ) కంటెంట్ను డిజైన్ చేసే ప్రదేశంగా మారింది. తాజాగా దీన్ని మరింతగా బలోపేతం చేస్తూ మరో సరికొత్త యానిమేటెడ్ సిరీస్ ‘శివలోక్ కె కుండక్క మండక్క’ (SKM) ప్రారంభమైంది. ప్రముఖ రచయిత ఆనంద్ నీలకంఠన్ రాసిన అత్యధికంగా అమ్ముడైన పిల్లల పుస్తకం ‘ ది వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ, మోస్ట్ నాటీ అసుర టేల్స్ ఫర్ కిడ్స్’ ఆధారంగా ఈ సిరీస్ రూపొందింది. ఇది జూలై 17 నుంచి జీ5లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. మన అందరికీ తెలిసిన పౌరాణిక ప్రపంచాన్ని ఈ యానిమేటెడ్ సిరీస్ ద్వారా స్క్రీన్పై సరికొత్తగా అందించనున్నారు.
అక్షయ్ కుమార్, సైఫ్ అలీఖాన్, డైరెక్టర్ ప్రియదర్శన్. హైవాన్ లుక్
అక్షయ్ కుమార్, సైఫ్ అలీఖాన ప్రధాన పాత్రల్లో ప్రముఖ దర్శకుడు ప్రియదర్శన్ రూపొందిస్తున్న సినిమా "హైవాన్". సరికొత్త థ్రిల్లర్ గా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రాన్ని కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, తెస్పియన్ ఫిలింస్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. ఈ ప్రెస్టీజియస్ మూవీతో ఫస్ట్ టైమ్ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ లో నటిస్తున్నారు అక్షయ్ కుమార్. "హైవాన్" సినిమా సెప్టెంబర్ 11న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వచ్చేందుకు రెడీ అవుతోంది. తాజాగా ఈ చిత్ర ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ లో అక్షయ్ కుమార్, సైఫ్ అలీఖాన్ క్యారెక్టర్స్ ఇంటెన్స్ లుక్స్ తో ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
ప్రేమ, జ్ఞాపకాలతో తెరకెక్కిన సహ సినిమా చాలా నచ్చింది : కిరణ్ అబ్బవరం
ప్రేమ, జ్ఞాపకాలు, జీవిత పోరాటం వంటి భావోద్వేగాలతో హృదయాన్ని హత్తుకునే కథగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'సాహ (లైఫ్ ఆఫ్ సంజు)'. నాస్టాల్జిక్ ఎమోషన్స్తో సాగే ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు గుర్తుండిపోయే అనుభూతిని అందించబోతోంది. నిశాంత్ దోటి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో శివ కుమార్ కాసారం హీరోగా నటిస్తుండగా, శ్వేత లక్ష్మణ్, వ్రజనా పాండ్యా కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. సుమైరా స్టూడియోస్ బ్యానర్పై తేజేశ్వర్ వెల్పుచర్ల ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.
Vijay Sethupathi: విజయ్ సేతుపతి ఆవిష్కరించిన ఫీల్ మై లవ్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్
ఆదిత్య భాస్కర్, ఐరా, అమ్ము అభిరామి,మధుసుదన్ రావు, రాజయ్యప్ప, నోబెల్ జేమ్స్, ప్రియాంక ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన .చిత్రం ఫీల్ మై లవ్ . ఈ మూవీకి హరి ప్రకాష్ ఎం రచన, దర్శకత్వం వహించారు. రొమాన్స్, కామెడీ, ఎమోషన్స్, యూత్కి నచ్చే కంటెంట్తో ఈ మూవీ రాబోతోంది. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన టైటిల్ పోస్టర్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది.. శ్రీ లక్ష్మీ జ్యోతి క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద ఏ.ఎన్. బాలాజీ నిర్మిస్తున్నారు.