జేఈఈ - నీట్ పరీక్షల విలీనంపై దృష్టి... ఒకే ప్రవేశ పరీక్షతో సీట్ల భర్తీ - అభ్యర్థులకు వయోపరిమితి
దేశంలో ఇంజినీరింగ్, మెడికల్ కాలేజీల్లో అడ్మిషన్ల కోసం ఒకే జాతీయ ప్రవేశ పరీక్షను నిర్వహించే అవకాశాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తున్నట్టు జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి. ఈ నెల 3వ తేదీన నిర్వహించిన నీట్-యూజీ 2026 పేపర్ లీకైన విషయం తెల్సిందే. ఇది దేశ వ్యాప్తంగా తీవ్ర వివాదాస్పదమైంది. ఈ నేపథ్యంలో పరీక్షల సంస్కరణలపై ఏర్పాటైన పార్లమెంటరీ కమిటీకి అధికారులు ఈ ప్రతిపాదనను సమర్పించారు. దేశవ్యాప్తంగా పరీక్షల నిర్వహణను మరింత పటిష్ఠం చేసే దిశగా చర్యలు చేపడుతున్నారు.
ముఖ్యంగా,ఇ స్రో మాజీ చీఫ్ డాక్టర్ కె.రాధాకృష్ణన్ నేతృత్వంలోని ఉన్నత స్థాయి కమిటీ చేసిన సిఫార్సుల ఆధారంగా ఈ కొత్త ప్రతిపాదన తెరపైకి వచ్చింది. దీని ప్రకారం జేఈఈ, నీట్ పరీక్షలను ఒకే ఉమ్మడి ఫ్రేమ్ వర్క్ కిందకు తీసుకువస్తారు. విద్యార్థులు ఒకే సాధారణ పరీక్ష రాస్తారు. అందులోనే ఇంజినీరింగ్ కోసం మ్యాథ్స్ విభాగం, మెడికల్ అభ్యర్థుల కోసం బయాలజీ విభాగాలను ప్రత్యేకంగా కేటాయిస్తారు.
ఈ కొత్త విధానంతో పాటు భవిష్యత్తులో నీట్ అభ్యర్థులకు కఠినమైన అర్హత నిబంధనలను తీసుకురావాలని పార్లమెంటరీ కమిటీ ప్రతిపాదించింది. పరీక్ష రాయడానికి గరిష్ఠ ప్రయత్నాల సంఖ్య, అలాగే వయోపరిమితిని విధించాలని యోచిస్తోంది. దీనివల్ల మెడికల్ ప్రవేశ పరీక్ష కూడా ఇతర జాతీయ స్థాయి పోటీ పరీక్షల తరహాలోనే క్రమశిక్షణతో కూడిన నిర్మాణాన్ని సంతరించుకుంటుందని భావిస్తున్నారు.
పేపర్ లీక్ ఆరోపణల వల్ల నీట్-యూజీ 2026 పరీక్ష రద్దయిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) పనితీరుపై విమర్శలు వచ్చాయి. ఎన్టీఏ డైరెక్టర్ జనరల్ అభిషేక్ సింగ్, ఉన్నత విద్యాశాఖ కార్యదర్శి వినీత్ జోషి పరీక్షల ప్రక్రియను ప్రక్షాళన చేయడానికి తీసుకుంటున్న చర్యలను కమిటీకి వివరించారు. భవిష్యత్తులో కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షల నిర్వహణ, మౌలిక సదుపాయాల లభ్యతపై కూడా చర్చించారు.
నిహాల్, ప్రియా దేశ్ పాగ్, అర్జున్ సిహెచ్, కాజల్ తివారి మెయిన్ లీడ్స్లో నటించిన చిత్రం సందిగ్ధం. సంధ్య తిరువీధుల నిర్మాణంలో పార్థసారధి కొమ్మోజు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కింది. విలన్ రోల్ లో తెర చేప ఫేమ్ నవీన్ సంకరపు నటించారు. ఈ మూవీని మే 29న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో శనివారం నాడు ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు...
ఆన్లైన్లో తనవిగా తప్పుగా ప్రచారం అవుతున్న కొన్ని ఏఐ సృష్టించిన చిత్రాలపై నటి రుక్మిణి వసంత్ తీవ్రంగా స్పందించారు. ఆమె తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో ఒక అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేస్తూ, ఆ చిత్రాలు పూర్తిగా నకిలీవి, కల్పితమైనవని స్పష్టం చేశారు. అంతేకాకుండా, తమ బృందం ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణిస్తోందని కూడా వెల్లడించారు.
పెద్ది కోసం తాను పడిన తీవ్రమైన, బాధాకరమైన గాయాల గురించి వెల్లడిస్తూ, రామ్ చరణ్: ‘నా కూతురిని ఎత్తుకున్నా చెయ్యి నొప్పి పెడుతుంది. “నేను నటించిన ప్రతి సినిమాలోనూ నాకు ఏదో ఒక ప్రమాదం జరిగింది. ‘RRR’ సమయంలో నా కాలు విరిగింది. ‘రంగస్థలం’ షూటింగ్లోనూ ఏదో ఒక సంఘటన జరిగింది. ‘గేమ్ చేంజర్’ చిత్రీకరణలో నా పెదవికి గాయమైంది. కానీ ‘పెద్ది’ విషయంలో మాత్రం, ఒక్క రోజు షూటింగ్ కూడా ఆగిపోలేదు. ఇది నిజంగా దైవానుగ్రహం.” అని అనుభవాలను దర్శకుడితో పంచుకున్నారు.