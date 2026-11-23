ఎన్వీడియా బోర్డు సంచలన నిర్ణయం... సీఈవోగా మళ్లీ జెన్సన్ హువాంగ్
ప్రముఖ సెమీ కండక్టర్, చిప్ తయారీ దిగ్గజ కంపెనీ ఎన్విడియా బోర్డు సంచలనం నిర్ణయం తీసుకుంది. కంపెనీ సీఈవోగా తిరిగి జెన్సన్ హువాంగ్ను నియమించింది. ఈస మేరకు కంపెనీ డైరెక్టర్ల బోర్డు ఏకగ్రీవంగా తీసుకున్న నిర్ణయంతో ఆయన తక్షణమే తిరిగి సంస్థ పగ్గాలు చేపట్టారు. సీఈవో బాధ్యతలతో పాటు ఆయన ఎన్విడియా బోర్డు ఆఫ్ డైరెక్టర్స్లో సభ్యుడిగా కొనసాగనున్నారు.
చైనా గూఢచారిణితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నట్టు వచ్చిన ఆరోపణల నేపథ్యంలో జెన్సన్ హువాంగ్ తన పదవికి రాజీనామా చేసిన విషయం తెల్సిందే. అయితే, జెన్సన్ను తిరిగి సీఈవోగా నియమించాలని యూఎస్ ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్తో పాటు టెస్లా అధినేత ఎలాన్ మస్క్, ఇతర టెక్ దిగ్గజ సీఈవో మద్దతు ప్రకటించారు. దీంతో ఎన్విడియా బోర్డు డైరెక్టర్లు సమావేశమై తిరిగి జెన్సన్ హువాంగ్ను సీఈవోగా నియమిస్తూ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది.
తన పునరాగమనంపై జన్సన్ హువాంగ్ స్పందిస్తూ, నూతన పారిశ్రామిక విప్లవం ప్రారంభమైన ఈ కీలక సమయంలో ఎన్విడియాకు నాయకత్వం వహించే అవకాశం మళ్ళీ తనకు దక్కిన గౌరవంగా భావిస్తున్నట్టు తెలిపారు. సంపూర్ణ వినమ్రత, సరికొత్త అంకితభావంతో ఈ బాధ్యతను స్వీకరిస్తున్నాను. ఈ క్లిష్ట సమయంలో తనకు సంపూర్ణ మద్దతు అందించిన బోర్డు సభ్యులు, కంపెనీ ఉన్నతాధికారులు, ఉద్యోగులు, వాటాదారులు, పరిశ్రమ వర్గాలు, ప్రపంచ వ్యాప్త భాగస్వాములకు నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అన్నిటికంటే మిన్నగా వెన్నంటే నిలిచిన నా కుటుంబానికి ఎల్లపుడూ రుణపడివుంటాను. సంస్థ కోసం తిరిగి విధుల్లో చేరేందుకు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నాను అని ఆయన వెల్లడించారు.