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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 19 August 2026 (08:06 IST)

మమ్మలను తుపాకీతో కాల్చేయండి : జార్ఖండ్ సర్కారుకు అభ్యర్థుల డిమాండ్

hemanth soren
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (08:06 IST)
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జార్ఖండ్ రాష్ట్రానికి చెందిన కొందరు విద్యార్థులు తమను చంపేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇటీవల జార్కండ్ ప్రభుత్వం నిర్వహించిన జేఎస్ఎస్‌సీ - సీజీఎల్ పరీక్షలతో పాటు ఇతర నియామక పరీక్షలను రద్దు చేస్తూ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇది రాష్ట్రంలో తీవ్ర కలకలం చెలరేపింది. పరీక్ష నిర్వహణలో అక్రమాలు చోటుచేసుకున్నాయని ఆరోపిస్తూ గత నెల రోజులుగా విద్యార్థులు ఆందోళన చేసిన విషయం తెల్సిందే. దీంతో దిగివచ్చిన జార్ఖండ్ ప్రభుత్వం ఆ పరీక్షలను రద్దు చేస్తూ ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి హేమంత్ సొరేన్ సారథ్యంలోని ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం తీసుంది. 
 
అయితే, ఈ రాత పరీక్షల్లో విజయం సాధించి ఇప్పటికే ఉద్యోగాల్లో చేరిన అభ్యర్థులు ఒక్కసారిగా రోడ్డెక్కారు. తమ భవిష్యత్ అంధకారంలోకి వెళ్లిపోయిందంటూ సుమారు రెండు వేల మంది ఆందోళనకు దిగారు. ఎంపికైన అభ్యర్థులు తీవ్ర మనోవేదనకు గురవుతూ తమ ఆవేదనను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు, ప్రభుత్వ నియామక పత్రాల ఆధారంగానే తాము పాత ఉద్యోగాలకు రాజీనామా చేసి ఇక్కడ చేరామని... ఇప్పుడు హఠాత్తుగా ఉద్యోగాలు ఊడగొట్టడం దారుణమని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 
 
ఇప్పటికే గరిష్ఠ వయోపరిమితి దాటిపోవడం వల్ల కొత్తగా ఎలాంటి ఉద్యోగ పరీక్షలు రాయలేని పరిస్థితి నెలకొందని... ఇటు పాత ఉద్యోగం లేక, అటు కొత్త ఉద్యోగం ఊడిపోయి తీవ్రంగా నష్టపోయామని కంటతడి పెడుతున్నారు. తమను ఇలా బ్రతికుండగానే చంపేసే బదులు తుపాకీతో కాల్చేయడం మేలని బాధితులు వాపోతున్నారు.
 
2024 జేఎస్ఎస్‌సీ-సీజీఎల్ నియామకాల ప్రక్రియ మొదటి నుంచి తీవ్ర వివాదాస్పదమైంది. ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీ, ఏజెన్సీ అక్రమాలపై సీఐడీ విచారణ చేపట్టినప్పటికీ... గతంలో హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వుల మేరకు అర్హులైన వారికి నియామక పత్రాలు అందజేశారు. అయితే, తాజాగా విద్యార్థుల నిరసనల ఒత్తిడికి తలొగ్గి ప్రభుత్వం ఈ పరీక్షలను రద్దు చేయడంతో బాధితులు సచివాలయం ముందు వర్షంలోనే నిరసనలు తెలుపుతున్నారు. వారు న్యాయ పోరాటానికి సిద్ధమవుతున్నారు.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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