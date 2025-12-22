Jharkhand: దగ్గు మందు తాగిన ఒకటిన్నర ఏళ్ల బాలిక మృతి
జార్ఖండ్లోని కోడెర్మా జిల్లాలో దగ్గు మందు తాగిన ఒకటిన్నర ఏళ్ల బాలిక మరణించిందని అధికారులు ఆదివారం తెలిపారు. ఈ ఘటన శనివారం రాత్రి కోడెర్మా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని లోకై భుయాన్ టోలాలో జరిగింది. రాగిణి కుమారిగా గుర్తించిన ఆ బాలిక కుటుంబం, తమ ప్రాంతంలోని ఒక ప్రైవేట్ మెడికల్ స్టోర్ నుండి దగ్గు మందును కొనుగోలు చేసింది.
దీనిపై కోడెర్మా సివిల్ సర్జన్ అనిల్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, బాలిక మరణంపై ఆరోగ్య శాఖకు నివేదిక అందిందని, తదుపరి దర్యాప్తు జరుగుతోందని తెలిపారు. ఈ ఘటనపై డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్కు సమాచారం అందించామని, ఈ విషయమై సోమవారం రావాలని ఆయనను కోరామని ఆయన వెల్లడించారు.