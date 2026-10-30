ఐటీ కంపెనీల్లో కన్నడిగులకే ఉద్యోగాలివ్వాలి : కర్నాటక రక్షణ వేదిక
కర్నాటకలోని ఐటీ కంపెనీల్లో కన్నడిగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇవ్వాలని కర్నాటక రక్షణ వేదిక డిమాండ్ చేసింది. ఈ మేరకు వేదిక ఐటీ కంపెనీలకు కూడా విజ్ఞప్తి చేసింది. మరోవైపు, కర్నాటక రక్షణ వేదిక కూడా కన్నడిగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు పెంచాలన్న ఏకైక డిమాండ్తో ఉద్యమానికి పిలుపునిచ్చింది. నవంబరు ఒకటో తేదీన కర్నాటక రజ్యోత్సవం సందర్భంగా ఈ ఆందోళన ప్రారంభించి నెల రోజు పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కొనసాగించనున్నట్టు రక్షణ వేదిక నిర్వాహకులు ప్రకటించారు.
కాగా, ఇటీవల ఈ అంశంపై ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ మాట్లాడుతూ బెంగుళూరులోని ఐటీ కంపెనీలు ఉద్దేశపూర్వకంగానే కన్నడిగులను ఉద్యోగాలకు దూరంగా ఉంచుతున్నాయనే ఫిర్యాదులను ప్రభుత్వం తీవ్రంగా పరిగణిస్తోందని ఆయన హెచ్చరించారు. స్థానికులకు అన్యాయం జరుగుతున్నట్టు తేలితే ప్రైవేట్ సంస్థలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని, కన్నడిగుల హక్కులు, ఉద్యోగ అవకాశాల విషయంలో రాజీపడే ప్రసక్తే లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఈ వ్యాఖ్యలు కర్నాటక రక్షణ వేదికకు మరింత బలాన్ని చేకూర్చాయి. దీంతో కర్నాటక భూమి, నీరు, మౌలిక సదుపాయాలను వాడుకుంటున్న కంపెనీలు స్థానికుల ఉద్యోగ ఆకాంక్షలను గౌరవించాలని స్పష్టం చేసింది. ఐటీ రంగంలో కన్నడిగులు సమర్థులైనప్పటికీ వారికి తగిన అవకాశాలు ఇవ్వడం లేదని నియామకాల్లో పారదర్శకత పాటించాలని డిమాండ్ చేసింది. ఈ క్రమంలో స్థానిక ఉద్యోగులు, నిరుద్యోగుల నుంచి కూడా ఫిర్యాదుల స్వీకరించనున్నారు.