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  4. Judge swipes right on Tinder, loses Rs.52 lakh to alleged honeytrap, gets domestic help to file complaint
Written By సెల్వి
Last Updated : Friday, 12 June 2026 (10:55 IST)

రూ.52 లక్షల మోసపోయిన లేడీ జడ్జి... పనిమనిషి పేరిట కేసు నమోదు

Honey Trap Scam
BY: సెల్వి
Publish: Fri, 12 Jun 2026 (10:49 IST) Updated: Fri, 12 Jun 2026 (10:55 IST)
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Honey Trap Scam
హనీట్రాప్, సైబర్ మోసాలకు సామాన్యులే కాదు.. చట్టాన్ని రక్షించే న్యాయమూర్తులు సైతం బలైపోతున్నారు. హర్యానా రాష్ట్రంలో ఒక మహిళా న్యాయమూర్తి అడ్డంగా బుక్కయ్యారు. ప్రముఖ డేటింగ్ యాప్ టిండర్‌లో పరిచయమైన ఒక వ్యక్తి సదరు లేడీ జడ్జితో సాన్నిహిత్యం పెంచుకున్నాడు. 
 
ఆ తర్వాత నమ్మకంగా నటిస్తూ, క్రిప్టోకరెన్సీ లేదా ఇతర వ్యాపారాలలో పెట్టుబడి పెడితే స్వల్ప కాలంలోనే భారీ లాభాలు వస్తాయంటూ ఆమెకు ఆశ చూపించాడు. అతని మాయమాటలను నిజమని నమ్మిన ఆమె, విడతల వారీగా ఏకంగా రూ.52 లక్షల భారీ మొత్తాన్ని అతనికి బదిలీ చేసింది. ఆ తర్వాత సదరు వ్యక్తి నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేకపోవడం, మోసపోయానని గ్రహించడంతో ఆమె తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనైంది.
 
తాను ఒక గౌరవప్రదమైన న్యాయమూర్తి స్థానంలో ఉన్నందున, డేటింగ్ యాప్ ద్వారా మోసపోయిన విషయం బయటకు తెలిస్తే సమాజంలో పరువు పోతుందని సదరు లేడీ జడ్జి భావించింది. అందుకోసం ఆమె ఒక వ్యూహం పన్ని, తన ఇంటి పనిమనిషి పేరిట పోలీసులకు అధికారికంగా ఫిర్యాదు చేయించింది. 
 
కేసు నమోదు చేసుకున్న సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు సాంకేతిక ఆధారాల సహాయంతో నిందితుడిని పట్టుకుని అరెస్ట్ చేశారు. అయితే, పోలీసులు నిందితుడిని కోర్టులో ప్రవేశపెట్టిన తరుణంలో అసలు నిజం వెలుగులోకి వచ్చింది. విచారణలో భాగంగా ఈ కేసులో అసలైన బాధితురాలు పనిమనిషి కాదని, స్వయంగా సదరు లేడీ జడ్జేనని తేలింది.
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సెల్వి

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