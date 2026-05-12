మంగళవారం, 12 మే 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : మంగళవారం, 12 మే 2026 (15:37 IST)

హ్యాట్సాప్‌ సీఎం విజయ్ : మద్యం షాపుల మూసివేతపై హీరో విశాల్ ట్వీట్

vishal
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్‌ను సినీ నటుడు విశాల్ అభినందించారు. ఇటీవల ఎన్నికల్లో విజయం అందుకున్న విజయ్‌.. సీఎం అయ్యాక సంచలన నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారు. మద్యం దుకాణాలపై ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయంపై ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. తమిళనాడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రార్థనా మందిరాలు, పాఠశాలల వద్ద మద్యం దుకాణాలు మూసివేయాలని ఆదేశించారు. సీఎం ఆదేశాలతో 717 మద్యం దుకాణాలు మూతపడనున్నాయి. రెండు వారాల్లో ఈ దుకాణాలు మూసివేసేలా ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. 
 
విజయ్‌ ప్రకటనపై సినీ ప్రముఖులు హర్షం వ్యక్తంచేస్తున్నారు. ఆయనకు థాంక్స్‌ చెబుతూ విశాల్‌ వీడియో విడుదల చేశారు. 'హ్యాట్సాఫ్‌ టు యూ విజయ్‌. 717 వైన్ షాపులను, ముఖ్యంగా పాఠశాలల సమీపంలోని వాటిని మూసివేయాలన్న మీ ప్రకటన అభినందనీయం. ఇది గొప్ప మార్పు. ఈ షాపుల వల్ల ఎంతోమంది బాలికలు వేధింపులకు గురవుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆర్కే నగర్‌లో నాకు తెలిసిన ఒక విద్యార్థిని ప్రతిరోజూ మద్యం దుకాణాలు దాటి ఇంటికి చేరుకోవడానికి చాలా ఒత్తిడికి గురవుతున్నానని ఫిర్యాదు చేసింది. ఆమెతో పాటు ఎంతోమంది సామాన్య ప్రజలు మిమ్మల్ని, మీ నిర్ణయాన్ని ప్రశంసిస్తారు. నాతో పాటు ఎందరో ముఖాలపై చిరునవ్వు వెల్లివిరుస్తోంది' అని చెప్పారు.
 
ఇక ఈ నిర్ణయంపై కమల్‌ హాసన్‌ కూడా ఎక్స్‌ వేదికగా స్పందించారు. తమిళ ప్రజలు ఎప్పటినుంచో దీన్ని కోరుకుంటున్నారన్నారు. సోదరుడు విజయ్‌ సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన వెంటనే ఈ దిశగా చర్యలు తీసుకోవడం అభినందనీయమంటూ ట్వీట్ చేశారు. 

రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ చిత్రంలో త్రిష కృష్ణన్?దశాబ్దాల విరామం తర్వాత రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ ఒకే తెరపై కనిపించనున్నారు. అత్యంత ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు నెల్సన్ దిలీప్‌కుమార్ దర్శకత్వం వహించనున్నారు. కొన్ని నెలల క్రితమే, ఈ కలయికను చిత్ర నిర్మాతలు ఒక వీడియో ద్వారా అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ చిత్రంలో త్రిష కృష్ణన్ ఒక కీలక పాత్రలో నటించనున్నారని తాజా వార్తలు సూచిస్తున్నాయి. ఒకవేళ ఆమె ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు అంగీకరిస్తే, ఆమెకు భారీ పారితోషికం లభించే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఆమె ఈ చిత్రంలో నటిస్తున్న విషయాన్ని నిర్మాతలు ఇంకా అధికారికంగా ధృవీకరించలేదు.

మహాకాళేశ్వర జ్యోతిర్లింగాన్ని సందర్శించిన తమన్నా భాటియాటాలీవుడ్ తమన్నా భాటియా ఈ మధ్యకాలంలో ఆధ్యాత్మికత వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. గత కొన్ని నెలలుగా, ఈ నటి అస్సాంలోని కామాఖ్య ఆలయంతో సహా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పలు ప్రముఖ ఆలయాలను సందర్శిస్తున్నారు. మంగళవారం ఉదయం, తమన్నా ప్రఖ్యాత మహాకాళేశ్వర జ్యోతిర్లింగాన్ని సందర్శించి, అక్కడ పరమశివునికి అంకితమైన పవిత్ర 'భస్మ హారతి' క్రతువులలో పాల్గొన్నారు.

Dimple Hayathi : భోగి లో తిరుగుబాటు స్వభావం లుక్ తో మందారం గా డింపుల్ హయాతిశర్వానంద్ నటిస్తున్న చిత్రం భోగి. ఇటీవల చిత్ర యూనిట్ భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లను చిత్రీకరించింది. హైదరాబాద్‌లో తెలంగాణ గ్రామీణ నేపథ్యంలో 1960ల కాలాన్ని ప్రతిబింబించేలా భారీ సెట్ నిర్మించి షూటింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. సినిమా స్కేల్, యాక్షన్ ఇంటెన్సిటీపై మేకర్స్ చాలా కాన్ఫిడెంట్‌గా ఉన్నారు.

Peddi diet: రామ్ చరణ్ శాఖాహారం, కఠిన వ్యాయామంతో రూపొందిన పెద్ది ట్రైలర్ రాబోతోందిబుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వం వహించిన 'పెద్ది' చిత్రంలో, 1980ల నాటి గ్రామీణ యువకుడైన పెద్ది పెహల్వాన్ పాత్రలో రామ్ చరణ్ నటించారు. అతను క్రికెట్ మరియు ఒక ప్రత్యర్థితో కుస్తీ ద్వారా తన సమాజాన్ని ఏకం చేస్తాడు. అతని సరసన జాన్వీ కపూర్ నటించగా, శివ రాజ్‌కుమార్, జగపతి బాబు మరియు ఇతరులు సహాయ పాత్రలు పోషించారు. ఈ చిత్రానికి ఏ.ఆర్. రెహమాన్ సంగీతం అందించారు.

Suriya: త్రిషతో 23 ఏళ్ల తర్వాత డిఫరెంట్ కథతో వీరభద్రుడు చేశా : కథానాయకుడు సూర్యఈ మధ్యకాలంలో వచ్చిన నా సినిమాలన్నింటికంటే చాలా డిఫరెంట్‌గా చూపించారు. త్రిషతో 23 ఏళ్ల తర్వాత కలిసి పనిచేసిన సినిమా ఇది. తను చాలా అద్భుతంగా పెర్ఫార్మ్ చేసింది. విక్రమ్ గారు అద్భుతమైన యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లు డిజైన్ చేశారు అని కథానాయకుడు సూర్య అన్నారు. ఆయన నటించిన తమిళ సినిమా తెలుగులో వీరభద్రుడుగా రాబోతోంది. ఈ చిత్రం అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ద్వారా మే 14న ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో రిలీజ్ అవుతుంది.

