హ్యాట్సాప్ సీఎం విజయ్ : మద్యం షాపుల మూసివేతపై హీరో విశాల్ ట్వీట్
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ను సినీ నటుడు విశాల్ అభినందించారు. ఇటీవల ఎన్నికల్లో విజయం అందుకున్న విజయ్.. సీఎం అయ్యాక సంచలన నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారు. మద్యం దుకాణాలపై ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయంపై ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. తమిళనాడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రార్థనా మందిరాలు, పాఠశాలల వద్ద మద్యం దుకాణాలు మూసివేయాలని ఆదేశించారు. సీఎం ఆదేశాలతో 717 మద్యం దుకాణాలు మూతపడనున్నాయి. రెండు వారాల్లో ఈ దుకాణాలు మూసివేసేలా ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు.
విజయ్ ప్రకటనపై సినీ ప్రముఖులు హర్షం వ్యక్తంచేస్తున్నారు. ఆయనకు థాంక్స్ చెబుతూ విశాల్ వీడియో విడుదల చేశారు. 'హ్యాట్సాఫ్ టు యూ విజయ్. 717 వైన్ షాపులను, ముఖ్యంగా పాఠశాలల సమీపంలోని వాటిని మూసివేయాలన్న మీ ప్రకటన అభినందనీయం. ఇది గొప్ప మార్పు. ఈ షాపుల వల్ల ఎంతోమంది బాలికలు వేధింపులకు గురవుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆర్కే నగర్లో నాకు తెలిసిన ఒక విద్యార్థిని ప్రతిరోజూ మద్యం దుకాణాలు దాటి ఇంటికి చేరుకోవడానికి చాలా ఒత్తిడికి గురవుతున్నానని ఫిర్యాదు చేసింది. ఆమెతో పాటు ఎంతోమంది సామాన్య ప్రజలు మిమ్మల్ని, మీ నిర్ణయాన్ని ప్రశంసిస్తారు. నాతో పాటు ఎందరో ముఖాలపై చిరునవ్వు వెల్లివిరుస్తోంది' అని చెప్పారు.
ఇక ఈ నిర్ణయంపై కమల్ హాసన్ కూడా ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. తమిళ ప్రజలు ఎప్పటినుంచో దీన్ని కోరుకుంటున్నారన్నారు. సోదరుడు విజయ్ సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన వెంటనే ఈ దిశగా చర్యలు తీసుకోవడం అభినందనీయమంటూ ట్వీట్ చేశారు.