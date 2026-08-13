మురికి కాలువ నుంచే బొద్దింకలు వస్తాయి : కంగనా రనౌత్
మురికి కాలువ నుంచి బొద్దింకలు వస్తాయంటూ తాను చేసిన వ్యాఖ్యల్లో ఎలాంటి తప్పు లేదని బాలీవుడ్ నటి కంగనా రనౌత్ అన్నారు. ఇటీవల ఆమె జన్ జీపై చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదమైన విషయం తెల్సిందే. ఈ వ్యాఖ్యలు దేశంలోని యువత మొత్తాన్ని ఉద్దేశించినవి కావని.. కొందరు వ్యక్తులను మాత్రమే ఉద్దేశించి అన్నట్లు ఆమె స్పష్టం చేశారు.
'తమను తాము బొద్దింకలు అని అభివర్ణించుకునే వారి గురించి మాత్రమే నేను మాట్లాడాను. బొద్దింకలు మురికి కాలువల నుంచే వస్తాయి కదా, అలాంటప్పుడు నేను అన్న మాటల్లో తప్పేముంది? నా పాయింట్ చాలా స్పష్టంగా ఉంది. కొందరు తమను తాము బొద్దింకలు అని చెబుతుందే.. మురికికాలువే వారి ఇల్లు అని మనం అంటే వారు ఎందుకు కోప్పడాలి? నేను యువత మొత్తాన్ని ఉద్దేశించి ఆ వ్యాఖ్యలు చేశానని అనడం సరికాదు' అని చెప్పారు.
నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారంపై జెన్-జీ నిరసనకారులకు సంబంధించిన వీడియోలను ఉద్దేశించి గతంలో కంగనా ఈ కామెంట్స్ చేశారు. జెన్-జీ అంటే 'గట్టర్ జనరేషన్' అని ఆమె పేర్కొన్నారు. 'నా జీవితంలో ఒకే దగ్గర ఇంత కంపును ఎప్పుడూ చూడలేదు. జెన్ జీ నిరసనకారుల రీల్స్ వాంతులు తెప్పించేలా ఉన్నాయి. వారు మాట్లాడే విధానం, వాడే భాష నేనెప్పుడూ చూడలేదు' అంటూ సామాజిక మాధ్యమం వేదికగా విరుచుకుపడ్డారు.