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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 14 November 2026 (11:14 IST)

సోనియా గాంధీపై అనుచిత పోస్ట్ : కంగనా రనౌత్‌పై కేసు

kangana ranaut
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sat, 14 Nov 2026 (11:14 IST)
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బాలీవుడ్ నటి, సినీ నటి, బీజేపీ ఎంపీ కంగనా రనౌత్‌పై కేసు నమోదైంది. కాంగ్రెస్ పూర్వ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసినందుకుగాను ఆమెపై కేసు నమోదు చేశారు. గాంధీ కుటుంబాన్ని ఉద్దేశించి సోషల్ మీడియాలో చేసిన పోస్టులకు గానూ ఆమెపై హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌లో కేసు నమోదైంది. షిమ్లాకు చెందిన రిటైర్డ్‌ కెప్టెన్‌ అతుల్‌ శర్మ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు ఈ ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేశారు.
 
నవంబరు 10వ తేదీన కంగనా తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో కొన్ని పోస్ట్‌లు షేర్‌ చేశారని అతుల్‌ తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. మాజీ ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ, ఆమె కుమారులు సంజయ్‌ గాంధీ, రాజీవ్‌ గాంధీల మరణాలపై ఆమె అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారని ఆయన ఆరోపించారు. 
 
అలాగే కాంగ్రెస్‌ అగ్రనాయకురాలు సోనియా గాంధీని 'మిస్టీరియస్‌ ఫారిన్‌ నేషనల్‌'గా అభివర్ణిస్తూ కంగన చేసిన వ్యాఖ్యలపైనా అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. సంజయ్‌ గాంధీ మరణం తర్వాత మేనకా గాంధీని కుటుంబ నివాసం నుంచి బయటకు పంపించారంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలను కూడా ఆయన ఫిర్యాదులో ప్రస్తావించారు. 
 
ఈ పోస్టులు కేవలం రాజకీయ విమర్శలకే పరిమితం కాకుండా ప్రజల్లో విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టేలా, శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించేలా ఉన్నాయని అతుల్‌ శర్మ ఆరోపించారు. దీంతో హిమాచల్ ప్రదేశ్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. మరోవైపు, ఈ కేసుపై కంగనా ఇంకా స్పందించలేదు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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