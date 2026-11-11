  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Kangana Ranaut raises questions on Sonia Gandhi regarding Gandhi family mysterious deaths.
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 11 November 2026 (10:36 IST)

ఆ మరణాలన్నీ యాదృచ్ఛికం కావు : కంగనా రనౌత్

kangana ranuth
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (10:36 IST)
google-news
భారతీయ జనతా పార్టీ మహిళా నేత, ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటి, లోక్‌సభ సభ్యురాలు కంగనా రనౌత్ తాజాగా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాంగ్రెస్ అగ్ర నాయకురాలు సోనియా గాంధీని లక్ష్యంగా చేసుకుని ఆమె విమర్శలు గుప్పించారు. సోనియా గాంధీ రాక తర్వాతే గాంధీ కుటుంబంలో వారసులంతా ఒక్కొక్కరిగా మరణించారని, ఇవన్నీ కేవలం యాదృచ్ఛిక సంఘటనలు కావని ఆమె అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. సోనియా గాంధీని 'అంతుచిక్కని విదేశీ వ్యక్తి' (మిస్టీరియస్ ఫారినర్) అని సంబోధిస్తూ మంగళవారం తన ఇన్ స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
 
సోనియా ఆత్మకథ "జలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్" ఇటీవల విడుదలైన నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా రాజకీయ చర్చ జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో కంగన తన 'ఎమర్జెన్సీ' సినిమా కోసం గాంధీ కుటుంబంపై లోతుగా పరిశోధన చేశానని, ఆ సమయంలో తనకు కొన్ని వింత విషయాలు తెలిశాయని పేర్కొన్నారు. 
 
"గాంధీ కుటుంబంలోకి ఓ మిస్టీరియస్ ఫారినర్ ప్రవేశించాక, ఇందిరా గాంధీ, సంజయ్ గాంధీ, రాజీవ్ గాంధీ వంటి వారసులంతా హతమయ్యారు. చివరికి ఆ విదేశీ వ్యక్తే ఏకైక వారసురాలిగా మిగిలిపోయారు. ఇన్ని యాదృచ్ఛిక సంఘటనలు జరిగినా ప్రజలు ఎందుకు ఆలోచించలేదు?" అని కంగనా ప్రశ్నించారు.
 
మరో పోస్టులో, సంజయ్ గాంధీ మరణం తర్వాత ఆయన భార్య మేనకా గాంధీని, వారి కుమారుడిని సోనియా గాంధీ ఇంటి నుంచి గెంటేశారని కంగనా ఆరోపించారు. "సంజయ్ గాంధీ ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న మేనక, ఆయన మరణం తర్వాత దిక్కులేనిదైంది. చిన్న వయసులోనే వితంతువుగా మారిన ఆమెను, పసిబిడ్డతో సహా ఇంటి నుంచి బయటకు పంపించేశారు. మిగిలిన వారందరూ చనిపోవడానికి ముందే ఆమెను పక్కకు తప్పించడం ఎంత సౌకర్యంగా ఉంది!" అని కంగన వ్యాఖ్యానించారు. 
 
ఇటీవల విడుదలైన గాంధీ కుటుంబానికి చెందిన ఓ పాత వీడియోపైనా కంగనా స్పందించారు. ఆ వీడియోలో అందరూ సోనియా కనుసన్నల్లో ఉన్నట్లు కనిపించారని, భర్తను కోల్పోయిన మేనకా గాంధీ మాత్రం ఒంటరిగా, చిన్నబుచ్చుకుని ఉన్నారని ఆమె విశ్లేషించారు. విదేశాల్లోని ఓ కేఫ్ లో రాజీవ్ గాంధీకి అనుకోకుండా పరిచయమై, అప్పటి నుంచి గాంధీ కుటుంబంలోకి వచ్చిన సోనియా.. ఆ తర్వాత దేశాన్ని దశాబ్దాల పాటు పాలించడంపై కంగవ తీవ్ర అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు. కంగనా చేసిన ఈ ఆరోపణలు ఇప్పుడు రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి.  
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
తొమ్మిది పెళ్ళిళ్లు చేసుకున్న భార్య... ఏడో భర్తపై గృహహింస

రణవీర్ సింగ్ ఇంట్లో విషాదం... 96 యేళ్ల తాతయ్య ఇకలేరు...

రణవీర్ సింగ్ ఇంట్లో విషాదం... 96 యేళ్ల తాతయ్య ఇకలేరు...బాలీవుడ్ హీరో రణవీర్ సింగ్ ఇంట్లో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఆయన తాత (తల్లివైపు తాత) డాక్టర్ రామ్ హింగోరానీ (96) వయోభారంతో బుధవారం కన్నుమూశారు. దీపావళి పండుగ రోజున నిర్వహించిన లక్ష్మీపూజ సమయంలోనే ఆయన ప్రశాంతంగా తుదిశ్వాస విడిచారు. ఈ విషాద వార్తను రామ్ మనవరావు, రణవీర్ కజిన సౌమ్య హింగోరానీ ఇన్‌స్టా వేదికగా వెల్లడించారు.

కష్టకాలంలో ఉన్నవారిని విమర్శించడం నైతికంగా సరికాదు.. రేణూ దేశాయ్ పోస్ట్

కష్టకాలంలో ఉన్నవారిని విమర్శించడం నైతికంగా సరికాదు.. రేణూ దేశాయ్ పోస్ట్ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ భార్య, నటి రేణు దేశాయ్ ఇటీవల తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో సానుభూతి, దయ గురించి ఒక గూఢార్థం కలిగిన సందేశాన్ని పంచుకున్నారు. కష్టకాలంలో ఉన్నవారిని విమర్శించడం నైతికంగా సరైనది కాదని ఆమె తన పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ తన మూడవ భార్య అన్నా లెజ్నెవాతో విడిపోతున్నట్లు ప్రకటించిన కొద్ది గంటలకే ఆమె ఈ పోస్ట్ చేశారు. అయితే, తన సందేశంలో ఆమె ఎవరి పేరునూ నేరుగా ప్రస్తావించలేదు.

ఏఐ ఉచ్చులో చిక్కిన శ్రీలీల..? ఏమైంది?

ఏఐ ఉచ్చులో చిక్కిన శ్రీలీల..? ఏమైంది?కృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ)ని ఉపయోగించి సెలబ్రిటీల నకిలీ వీడియోలను సృష్టించే ధోరణి పెరుగుతుండటం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. తాజాగా నటి శ్రీలీల బాధితురాలయ్యారు. సోషల్ మీడియాలో ఒక మహిళకు సంబంధించిన వీడియోను, అది శ్రీలీలదేనన్నట్లుగా తప్పుదారి పట్టించేలా ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఆ వీడియోలో ఒక మహిళ అసభ్యకరమైన దుస్తులు ధరించి కనిపిస్తున్నారు. దీనిని చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు, ఆమె శ్రీలీల అని పొరబడి గందరగోళానికి గురవుతున్నారు. అయితే, అసలు వీడియోలో ఉన్నది దృశ్యం 2, భూల్ భులయ్యా 3 చిత్రాల్లో నటించిన నటి రోజ్ సర్దానా అని తెలుస్తోంది.

నా మొదటి వ్యాపారం విఫలమైంది.. కానీ విలువైన పాఠాలు నేర్చుకున్నా... సమంత

నా మొదటి వ్యాపారం విఫలమైంది.. కానీ విలువైన పాఠాలు నేర్చుకున్నా... సమంతస్టార్ హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు ప్రస్తుతం ప్రెగ్నెన్సీ బ్రేకులో వున్నారు. ప్రస్తుతం రెస్ట్ తీసుకుంటున్నప్పటికీ ఆమె సినిమాలకు అతీతంగా తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. ఆమె వ్యాపారాలు ఆమెకు గణనీయమైన గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టాయి. కానీ ఒక వ్యాపారవేత్తగా ఆమె ప్రయాణం విజయంతో ప్రారంభం కాలేదు. తన మొదటి వ్యాపార భాగస్వామ్యం విఫలమైందని సమంత ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు.

పవన్‌ కల్యాణ్‌తో ఆ 14 ఏళ్లు.. శ్రీరాముడి 14 ఏళ్ల వనవాసంతో పోల్చిన రేణూ దేశాయ్

పవన్‌ కల్యాణ్‌తో ఆ 14 ఏళ్లు.. శ్రీరాముడి 14 ఏళ్ల వనవాసంతో పోల్చిన రేణూ దేశాయ్నటి, చిత్ర నిర్మాత రేణు దేశాయ్, తెలుగు సూపర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్‌తో విడిపోయిన తర్వాత తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును ఏర్పరచుకోవడంలో ఎదుర్కొన్న సవాళ్ల గురించి మనసు విప్పి మాట్లాడారు. ఇటీవల ఒక పాడ్‌కాస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె మాట్లాడుతూ, విడాకులు తీసుకుని 14 ఏళ్లు గడిచినా, ప్రజలు ఇప్పటికీ తనను తన మాజీ భర్తతోనే ముడిపెట్టి చూస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. తన పరిస్థితిని శ్రీరాముడి 14 ఏళ్ల వనవాసంతో పోల్చిన రేణు, ప్రజలు ఎప్పటికి తనను తన సొంత పని, సాధించిన విజయాల ద్వారా గుర్తిస్తారని ప్రశ్నించారు.