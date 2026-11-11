ఆ మరణాలన్నీ యాదృచ్ఛికం కావు : కంగనా రనౌత్
భారతీయ జనతా పార్టీ మహిళా నేత, ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటి, లోక్సభ సభ్యురాలు కంగనా రనౌత్ తాజాగా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాంగ్రెస్ అగ్ర నాయకురాలు సోనియా గాంధీని లక్ష్యంగా చేసుకుని ఆమె విమర్శలు గుప్పించారు. సోనియా గాంధీ రాక తర్వాతే గాంధీ కుటుంబంలో వారసులంతా ఒక్కొక్కరిగా మరణించారని, ఇవన్నీ కేవలం యాదృచ్ఛిక సంఘటనలు కావని ఆమె అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. సోనియా గాంధీని 'అంతుచిక్కని విదేశీ వ్యక్తి' (మిస్టీరియస్ ఫారినర్) అని సంబోధిస్తూ మంగళవారం తన ఇన్ స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
సోనియా ఆత్మకథ "జలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్" ఇటీవల విడుదలైన నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా రాజకీయ చర్చ జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో కంగన తన 'ఎమర్జెన్సీ' సినిమా కోసం గాంధీ కుటుంబంపై లోతుగా పరిశోధన చేశానని, ఆ సమయంలో తనకు కొన్ని వింత విషయాలు తెలిశాయని పేర్కొన్నారు.
"గాంధీ కుటుంబంలోకి ఓ మిస్టీరియస్ ఫారినర్ ప్రవేశించాక, ఇందిరా గాంధీ, సంజయ్ గాంధీ, రాజీవ్ గాంధీ వంటి వారసులంతా హతమయ్యారు. చివరికి ఆ విదేశీ వ్యక్తే ఏకైక వారసురాలిగా మిగిలిపోయారు. ఇన్ని యాదృచ్ఛిక సంఘటనలు జరిగినా ప్రజలు ఎందుకు ఆలోచించలేదు?" అని కంగనా ప్రశ్నించారు.
మరో పోస్టులో, సంజయ్ గాంధీ మరణం తర్వాత ఆయన భార్య మేనకా గాంధీని, వారి కుమారుడిని సోనియా గాంధీ ఇంటి నుంచి గెంటేశారని కంగనా ఆరోపించారు. "సంజయ్ గాంధీ ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న మేనక, ఆయన మరణం తర్వాత దిక్కులేనిదైంది. చిన్న వయసులోనే వితంతువుగా మారిన ఆమెను, పసిబిడ్డతో సహా ఇంటి నుంచి బయటకు పంపించేశారు. మిగిలిన వారందరూ చనిపోవడానికి ముందే ఆమెను పక్కకు తప్పించడం ఎంత సౌకర్యంగా ఉంది!" అని కంగన వ్యాఖ్యానించారు.
ఇటీవల విడుదలైన గాంధీ కుటుంబానికి చెందిన ఓ పాత వీడియోపైనా కంగనా స్పందించారు. ఆ వీడియోలో అందరూ సోనియా కనుసన్నల్లో ఉన్నట్లు కనిపించారని, భర్తను కోల్పోయిన మేనకా గాంధీ మాత్రం ఒంటరిగా, చిన్నబుచ్చుకుని ఉన్నారని ఆమె విశ్లేషించారు. విదేశాల్లోని ఓ కేఫ్ లో రాజీవ్ గాంధీకి అనుకోకుండా పరిచయమై, అప్పటి నుంచి గాంధీ కుటుంబంలోకి వచ్చిన సోనియా.. ఆ తర్వాత దేశాన్ని దశాబ్దాల పాటు పాలించడంపై కంగవ తీవ్ర అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు. కంగనా చేసిన ఈ ఆరోపణలు ఇప్పుడు రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి.