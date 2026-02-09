వీర్ సావర్కర్కు భారతరత్న ఇవ్వాలి : కంగనా రనౌత్
వీర్ సావర్కర్కు దేశ అత్యున్నత పురస్కారమైన భారత రత్న ఇవ్వాలంటూ ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ చేసిన వ్యాఖ్యలను బీజేపీ ఎంపీ, బాలీవుడ్ నటి కంగనా రనౌత్ సమర్థించారు. వీర్ సావర్కర్కు అత్యున్నత పురస్కారం లభించాలని, దేశానికి సావర్కర్ చేసిన సేవలు ఆ పురస్కారం కంటే గొప్పవేనని అన్నారు.
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో భాగంగా ఆమె విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, సావర్కర్ విషయంలో మోహన్ భగవత్ వ్యక్తం చేసిన అభిప్రాయం ప్రతి భారతీయుడి మదిలో ఉందన్నారు. సావర్కర్కు భారత రత్న లభిస్తే అది ప్రతి భారతీయుడుకి గర్వకారణమని అన్నారు.
అలాగే, బీజేపీ ఎంపీ దినేశ్ శర్మ మాట్లాడుతూ, సావర్కర్ తన కంటే దేశాన్ని ఎక్కువగా ప్రేమించారని, భారత రత్నకు ఆయన అన్ని విధాలుగా అర్హుడని అన్నారు. సావర్కర్ తన జీవితమంతా కాలాపానీలో చిన్న జైలులో గదిలో గడిపారని అన్నారు. సావర్కర్ నిజమైన జాతీయవాది, దేశ భక్తి గలిగిన వ్యక్తి అన్నారు.
కాగా, ముంబై వేదికగా జరిగిన ఆర్ఎస్ఎస్ శతాబ్ది ఉత్సవాల కార్యక్రమంలో మోహన్ భగవత్ పాల్గొని, వీర్ సావర్కర్కు భారత రత్న ఇస్తే దాని ప్రతిష్ట పెరుగుతుందని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ ప్రతిపాదనపై కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. సావర్కర్కు ఏ ప్రతిపాదికన భారతరత్న ఇవ్వాలని ప్రశ్నించింది.