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Written By ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 18 June 2026 (08:56 IST)

స్కూటర్ నేర్పిస్తానని నమ్మించి ఫామ్‌హౌస్‌లో అత్యాచారం.. బయటకు చెపితే ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని జైల్లో పెట్టిస్తానంటూ...

victim woman
BY: ఠాగూర్
Publish: Thu, 18 Jun 2026 (08:55 IST) Updated: Thu, 18 Jun 2026 (08:56 IST)
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తన వద్ద పని చేసే ఓ యువతిపై కన్నేసిన ఓ బంగారు నగల దుకాణం వ్యాపారి ఒకరు స్కూటర్ నేర్పిస్తామని నమ్మబలికి యువతిపై పదేపదే అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. పైగా, ఈ విషయాన్ని బయటకు చెబితే ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని జైల్లో పెట్టిస్తానంటూ బాధితురాలిని బెదిరించాడు. 
 
ఈ దారుణం ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కాన్పూర్‌లో జరిగింది. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, కాన్పూర్‌కు చెందిన అశోక జ్యువెలర్స్ అధినేత అశోక్ కుమార్ రస్తోగి.. వద్ద ఓ యువతి పని చేస్తోంది. సదరు బాలికకు స్కూటర్ నేర్పిస్తాననే నెపంతో తన ఫామ్‌ హౌస్‌కు తీసుకెళ్లి, అక్కడ బంధించి ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టాడు. బాధితురాలి తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు.. నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు. బాలల లైంగిక నేరాల నిరోధక చట్టం (పోక్సో)తో పాటు పలు కఠినమైన సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి, జైలుకు తరలించారు.
 
కాన్పూర్ పలు బంగారు నగల దుకాణాలు ఉన్న రస్తోగి.. మే నెల మొదట్లో దర్సన పుర్వా ప్రాంతంలోని తన షోరూమ్‌లో బాధిత బాలికను పనిలో పెట్టుకున్నాడు. దుకాణం పనుల నిమిత్తం బయటకు వెళ్లడానికి వీలుగా ఆమెకు స్కూటర్ నేర్పిస్తానని, కొత్త వాహనం కూడా కొనిస్తానని నమ్మబలికాడు. ఈ క్రమంలో ఒకరోజు ఆమెను బిటూర్ ప్రాంతంలోని తన ఫామ్ హౌస్‌కు తీసుకువెళ్లి, అక్కడ గదిలో బంధించి అత్యాచారం చేశాడు. 
 
ఈ విషయం ఎవరికైనా చెప్తే నీ కుటుంబాన్ని జైల్లో పెట్టిస్తానంటూ బెదిరింపులకు పాల్పడుతూ.. ఫామ్ హౌస్‌తో పాటు దుకాణం వెనుక ఉన్న గదిలోనూ ఆమెపై పలుమార్లు లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు. నరకం లాంటి ఈ పరిస్థితులను భరించలేక సదరు బాలిక చివరకు తన తండ్రికి నిజం చెప్పడంతో ఈ దారుణం బయటపడింది. 
 
దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు.. నిందితుడి బిటూర్ ఫామ్ హౌస్‌పై దాడి చేసి తనిఖీలు నిర్వహించగా, అక్కడ లైంగిక సామర్థ్య మందులు, అసభ్యకరమైన వస్తువులు లభ్యమయ్యాయి. ఆ ప్రాంగణాన్ని అతడు ఇలాంటి అసాంఘిక కార్యకలాపాల కోసమే వాడుతున్నట్లు ఆధారాలు సేకరించారు. 
 
కాగా, నిందితుడు రస్తోగికి ఇలాంటి నేర చరిత్ర ఉండటం ఇదే మొదటిసారి కాదు. గతంలో పంజాబ్‌కు చెందిన ఒక యువతిని పనిలో పెట్టుకుని ఆమెపై కూడా అత్యాచారం చేసిన కేసులో 9 నెలల పాటు జైలు శిక్ష అనుభవించి, బెయిల్ మీద బయటకు వచ్చినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. 
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ఠాగూర్

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