సంబంధిత వార్తలు
- కర్నాటక, ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో వీధి కుక్కల స్త్వైర విహారం, వీడియో
- ప్రియురాలితో పెళ్లి కోసం భారీ చోరీకి పాల్పడిన ప్రియుడు
- బిడ్డ చనిపోయాడని తెలిసినా సీపీఆర్ చేస్తూ 'లే నాన్నా. నా కోసం లే' అంటూ తండ్రి కన్నీరు (వీడియో)
- రాజకీయ ప్రత్యర్థి కుమార్తె అయినా మన బిడ్డే : ట్రోల్ చేసిన వాళ్లను పట్టుకుని బొక్కలో వేయండి.. : సీఎం యోగి ఆదేశం
- వారణాసి జిల్లా కోర్టులో జడ్జి కుర్చీ ఖాళీగా ఉందనీ... (వీడియో)
స్కూటర్ నేర్పిస్తానని నమ్మించి ఫామ్హౌస్లో అత్యాచారం.. బయటకు చెపితే ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని జైల్లో పెట్టిస్తానంటూ...
తన వద్ద పని చేసే ఓ యువతిపై కన్నేసిన ఓ బంగారు నగల దుకాణం వ్యాపారి ఒకరు స్కూటర్ నేర్పిస్తామని నమ్మబలికి యువతిపై పదేపదే అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. పైగా, ఈ విషయాన్ని బయటకు చెబితే ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని జైల్లో పెట్టిస్తానంటూ బాధితురాలిని బెదిరించాడు.
ఈ దారుణం ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కాన్పూర్లో జరిగింది. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, కాన్పూర్కు చెందిన అశోక జ్యువెలర్స్ అధినేత అశోక్ కుమార్ రస్తోగి.. వద్ద ఓ యువతి పని చేస్తోంది. సదరు బాలికకు స్కూటర్ నేర్పిస్తాననే నెపంతో తన ఫామ్ హౌస్కు తీసుకెళ్లి, అక్కడ బంధించి ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టాడు. బాధితురాలి తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు.. నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు. బాలల లైంగిక నేరాల నిరోధక చట్టం (పోక్సో)తో పాటు పలు కఠినమైన సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి, జైలుకు తరలించారు.
కాన్పూర్ పలు బంగారు నగల దుకాణాలు ఉన్న రస్తోగి.. మే నెల మొదట్లో దర్సన పుర్వా ప్రాంతంలోని తన షోరూమ్లో బాధిత బాలికను పనిలో పెట్టుకున్నాడు. దుకాణం పనుల నిమిత్తం బయటకు వెళ్లడానికి వీలుగా ఆమెకు స్కూటర్ నేర్పిస్తానని, కొత్త వాహనం కూడా కొనిస్తానని నమ్మబలికాడు. ఈ క్రమంలో ఒకరోజు ఆమెను బిటూర్ ప్రాంతంలోని తన ఫామ్ హౌస్కు తీసుకువెళ్లి, అక్కడ గదిలో బంధించి అత్యాచారం చేశాడు.
ఈ విషయం ఎవరికైనా చెప్తే నీ కుటుంబాన్ని జైల్లో పెట్టిస్తానంటూ బెదిరింపులకు పాల్పడుతూ.. ఫామ్ హౌస్తో పాటు దుకాణం వెనుక ఉన్న గదిలోనూ ఆమెపై పలుమార్లు లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు. నరకం లాంటి ఈ పరిస్థితులను భరించలేక సదరు బాలిక చివరకు తన తండ్రికి నిజం చెప్పడంతో ఈ దారుణం బయటపడింది.
దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు.. నిందితుడి బిటూర్ ఫామ్ హౌస్పై దాడి చేసి తనిఖీలు నిర్వహించగా, అక్కడ లైంగిక సామర్థ్య మందులు, అసభ్యకరమైన వస్తువులు లభ్యమయ్యాయి. ఆ ప్రాంగణాన్ని అతడు ఇలాంటి అసాంఘిక కార్యకలాపాల కోసమే వాడుతున్నట్లు ఆధారాలు సేకరించారు.
కాగా, నిందితుడు రస్తోగికి ఇలాంటి నేర చరిత్ర ఉండటం ఇదే మొదటిసారి కాదు. గతంలో పంజాబ్కు చెందిన ఒక యువతిని పనిలో పెట్టుకుని ఆమెపై కూడా అత్యాచారం చేసిన కేసులో 9 నెలల పాటు జైలు శిక్ష అనుభవించి, బెయిల్ మీద బయటకు వచ్చినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
నిజ జీవితపు ఘటనలకు చేతబడులు, క్షుద్ర పూజల కథే కళాంకి భైరవుడు
కళాంకి భైరవుడు ఓ విభిన్నమైన గ్రామీణ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన మిస్టికల్ థ్రిల్లర్. చేతబడులు, క్షుద్ర పూజలు, నిజ జీవితంలో జరిగిన కొన్ని ఆశ్చర్యకర సంఘటనల ఆధారంగా రూపొందిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని అందించనుంది. దర్శకుడు హరి హారన్.వి తన ప్రత్యేక కథన శైలితో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు.గాయత్రీ ప్రొడక్షన్స్, రచ్చమల్ల బ్రదర్స్ బ్యానర్లపై కె.ఎన్. రావు, డా. రచ్చమల్ల శ్రీనివాస రావు నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి పి.ఆర్. సంగీతం అందించారు.
Peddi 56-second addition: రామ్ చరణ్ పెద్ది లో నిమిషాల 56 సెకన్ల కొత్త జోడింపు లాభించేనా?
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ సంచలనాత్మక బ్లాక్బస్టర్ 'పెద్ది' ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా 400 కోట్లకు పైగా వసూళ్లతో థియేటర్లలో విజయవంతంగా నడుస్తోందని చిత్ర టీమ్ ప్రకటించింది.. దాదాపు రెండు వారాలుగా థియేటర్లను ఏలుతూ, అనేక రికార్డులను తిరగరాస్తున్న ఈ చిత్రం, రేపటి నుంచి జోడించనున్న కొత్త సన్నివేశాలతో తన మూడవ వారంలో మరింత బలమైన ప్రదర్శన కోసం సిద్ధమవుతోంది.
Anil Ravipudi movie: లాంఛనగా అనిల్ రావిపూడి, కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్ చిత్రం ప్రారంభం
అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్ నాయకులుగా నటిస్తున్న సినిమా నేడు అనగా గురువారంనాడు పుష్యయోగం తిథినాడు అనగా గురుపుష్యమి అమృత యోగం ఉదయం 8గంటలకు లాంఛనంగా పూజతో ప్రారంభమైంది. రామానాయుడు స్టూడియోలోని గుడిలో పూజను నాయికానాయకులు కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్, కృతి శెట్టి, కీర్తి సురేష్ తోపాటు చిత్ర నిర్మాతలు సాహుగారపాటి దంపతులు, సురేష్ బాబు, విజయేంద్ర ప్రసాద్ పూజ నిర్వహించారు.
Samantha and Vijay: ముఖ్యమంత్రి విజయ్ను ప్రశంనించిన సమంత రూత్ ప్రభు
'కత్తి', 'తేరి', 'మెర్సల్' వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలలో వారి పాత కలయికలు పాత జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేయగా, ఈ బ్లాక్బస్టర్ జంట తిరిగి కలవడాన్ని అభిమానులు సంబరంగా జరుపుకున్నారు. ఏప్రిల్ 23న జరిగిన ఎన్నికల్లో ఆయన టీవీకే పార్టీ 108 సీట్లు గెలుచుకుని, మిత్రపక్షాలతో కలిసి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన నెల రోజులకే, జీవితంలో ఇంకా పెద్ద కలలు ఉంటాయని సమంత యువతను కోరారు. విశాల్, సిమ్రాన్ వంటి ఇతర నటుల నుంచి ఆమెకు విస్తృత మద్దతు లభిస్తోంది.