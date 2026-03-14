జొమాటోలో ఆర్డర్ చేసిన బిర్యానీలో కుక్క కాలు.. వీడియో వైరల్
Dog Leg In Zomato Biryani
కాన్పూరులో ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేసిన బిర్యానీలో కుక్క కాలు కనిపించిందనే వార్త సోషల్ మీడియాలో రచ్చ రచ్చ అవుతోంది. జొమాటా ద్వారా ఆర్డర్ చేసిన బిర్యానీలో కుక్క కాలు కనిపించిందని కాన్పూర్కు చెందిన ఒక వినియోగదారుడు ఆరోపించాడు. ఈ విషయాన్ని ఎక్స్లో తెలియజేస్తూ.. 28 సెకన్ల నిడివి గల ఒక వీడియోను పంచుకున్నాడు. ఆ వీడియోలో, కుక్క పాదంతో పోలికలు ఉన్నాయని.. ఒక మాంసం ముక్కను దగ్గరగా జూమిన్ చేసి చూపించాడు. ఈ క్లిప్ వేగంగా వైరల్ కావడంతో సోషల్ మీడియాలో దీనిపై స్పందనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
ఈ ఘటన నెటిజన్లు డార్క్ హ్యూమర్ వరకు కామెంట్లు చేసేలా చేసింది. వినియోగదారులు కుక్క బిర్యానీ అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరికొందరు కస్టమర్పై సూటిగా ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. సగం ఆర్డర్ తిన్న తర్వాత కుక్క కాలు వుందని చూపెట్టాడని మండిపడుతున్నారు. మరికొందరు రెస్టారెంట్ల పనితీరును తప్పుబట్టారు.