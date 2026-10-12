కాన్పూర్లో ఆడపడుచుతో గొడవ.. కుమార్తెను విసిరేసి.. రెండో అంతస్థు నుంచి దూకేసింది..
కాన్పూర్లో, తన వివాహ వార్షికోత్సవం రోజు రాత్రి భర్త, ఆడపడుచుతో జరిగిన గొడవ తర్వాత, 20 ఏళ్ల రోష్ని తన 14 నెలల కుమార్తెను ఇంటి రెండవ అంతస్థు నుండి కిందకు విసిరేసి, ఆపై తాను కూడా దూకి మరణించింది. చికిత్స పొందుతూ రోష్ని అక్టోబర్ 11న మరణించింది. కాగా, ఆమె కుమార్తె ప్రాణాపాయం నుండి బయటపడినట్లు సమాచారం.
Kanpur woman
రోష్ని కుటుంబ సభ్యుల వివరాల ప్రకారం, ఈ ఘటన అక్టోబర్ 7 రాత్రి జరిగింది. ఆ రోజు ఆమె, ఆమె భర్త నూర్ ఆలం తమ మూడవ వివాహ వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకున్నారు. ఆ దంపతులు కేక్ కట్ చేసి, కలిసి రాత్రి భోజనం చేశారు. ఆ రోజు రాత్రి, నూర్ ఆలంకు, రోష్ని సోదరి ఇష్రత్కు మధ్య వాదన జరిగింది. ఇష్రత్ ఇంటి నుండి బయటకు వెళ్లడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు రోష్ని ఆమెను ఆపడానికి ప్రయత్నించింది. కానీ ఆమె అక్కడే ఉండటానికి నిరాకరించింది.
వాగ్వాదం అనంతరం, రోష్ని తన చిన్న కూతురిని రెండో అంతస్తు నుంచి కిందకు తోసివేసి, ఆ తర్వాత తను కూడా కిందకు దూకింది. ఆమె తండ్రి నూర్ ఆలం ఆ పాపను పట్టుకోవడంతో, ఆమె తీవ్ర గాయాల నుంచి బయటపడింది.
తల్లీకూతుళ్లిద్దరినీ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
పాప ప్రమాదం నుంచి బయటపడిందని వైద్యులు ప్రకటించగా, పరిస్థితి విషమంగా ఉన్న రోష్నిని తదుపరి చికిత్స కోసం మరో ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆమె అక్టోబర్ 11న మరణించింది. ఆమె మరణం తర్వాత, గుజనీ పోలీసులు రోష్ని మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం పరీక్ష కోసం పంపించారు.