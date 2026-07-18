కార్గిల్ విజయ్ దివస్ 2026: జావా, యెజ్డీలపై రైడర్లతో శౌర్య విజయ్ యాత్రను ప్రారంభించిన రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్
న్యూఢిల్లీ: దేశవ్యాప్తంగా కార్గిల్ విజయ్ దివస్ 2026 నిర్వహణలో భాగంగా, రక్షణ మంత్రి శ్రీ రాజ్నాథ్ సింగ్ న్యూఢిల్లీలోని జాతీయ యుద్ధ స్మారకం వద్ద నుంచి ‘శౌర్య విజయ్ యాత్ర’ను జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా రైడర్లు జావా మరియు యెజ్డీ మోటార్సైకిళ్లపై 13 రోజుల సాహస యాత్రను ప్రారంభించారు. ‘వన్ రైడ్, వన్ నేషన్, వన్ సెల్యూట్’ అనే నినాదంతో చేపట్టిన ఈ 1,900 కిలోమీటర్ల యాత్రలో, విధుల్లో ఉన్న మరియు పదవీ విరమణ పొందిన రక్షణ దళాల సిబ్బందితో పాటు, నిర్భయంగా ప్రాణత్యాగం చేసిన అమరవీరుల కుటుంబ సభ్యులు సహా మొత్తం 28 మంది రైడర్లు, లడఖ్లోని ద్రాస్లో ఉన్న కార్గిల్ యుద్ధ స్మారక చిహ్నం వరకు ప్రయాణిస్తారు. 1999 కార్గిల్ యుద్ధంలో భారత విజయాన్ని సాధించేందుకు అసమాన ధైర్యసాహసాలు, అచంచల సంకల్పం, పరమ త్యాగం చేసిన భారత వీర జవాన్లకు ఘన నివాళిగా నిర్వహించబడుతోంది.
ఈ యాత్ర చండీమందిర్, రెజాంగ్ లా, లేహ్ యుద్ధ స్మారకాలను సందర్శిస్తూ ప్రయాణించి, 2026 జూలై 26న కార్గిల్ యుద్ధ స్మారకం వద్ద ముగుస్తుంది. భారతదేశం చూసిన వివిధ తరాల యుద్ధ వీరుల వారసత్వ సమ్మేళనానికి ప్రతీకగా, ఈ యాత్రలో జాతీయ యుద్ధ స్మారక చిహ్నం నుంచి తీసుకువచ్చిన పవిత్ర మట్టిని కార్గిల్కు తీసుకెళ్తారు. ఈ యాత్రలో పాల్గొనే రైడర్లు వీర నారులను వారి ధైర్యసాహసాలు, ఆత్మస్థైర్యం మరియు పట్టుదలను గౌరవిస్తూ సత్కరిస్తారు.
ఈ జెండా ఆవిష్కరణ కార్యక్రమానికి భారత రక్షణ మంత్రి శ్రీ రాజ్నాథ్ సింగ్, చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ జనరల్ ఎన్. ఎస్. రాజా సుబ్రమణి, భారత సైన్యాధిపతి జనరల్ ధీరజ్ సేథ్, అలాగే సీనియర్ సైనిక అధికారులు, మాజీ సైనికులు మరియు ఆహ్వానిత అతిథులు హాజరై కార్యక్రమానికి శోభను చేకూర్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో నేషనల్ క్యాడెట్ కార్ప్స్(ఎన్సీసీ) క్యాడెట్లు కూడా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా, భారత యువతకు దేశం కోసం ప్రాణత్యాగం చేసిన వీర జవాన్లను ఎల్లప్పుడూ స్మరించుకోవడం, అలాగే విధి నిర్వహణ, గౌరవం, నిస్వార్థ సేవ అనే విలువలను జీవితంలో ఆచరించడం ఎంత ముఖ్యమో తెలియజేశారు.
సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన శ్రీ రాజ్నాథ్ సింగ్, కార్గిల్ యుద్ధంలో తమ అసమాన ధైర్యసాహసాలు, సహనంతో భారత త్రివర్ణ పతాక గౌరవాన్ని నిలబెట్టిన భారత సైనికులకు ఘన నివాళులు అర్పించారు. కార్గిల్ విజయాన్ని భారతదేశం తన భూభాగాన్ని, జాతీయ అస్మితను కాపాడాలనే అచంచల సంకల్పానికి ప్రతీకగా ఆయన అభివర్ణించారు. అలాగే పరమ్ వీర్ చక్ర పురస్కార గ్రహీతలు కెప్టెన్ విక్రమ్ బాత్రా, లెఫ్టినెంట్ మనోజ్ కుమార్ పాండే, సుబేదార్ మేజర్(గౌరవ కెప్టెన్) యోగేంద్ర సింగ్ యాదవ్(పదవీ విరమణ), సుబేదార్ మేజర్ (గౌరవ కెప్టెన్) సంజయ్ కుమార్ (పదవీ విరమణ) చేసిన విశిష్ట సేవలను స్మరించుకున్నారు.
జావా యెజ్డీ మోటార్సైకిల్స్ 2021లో ఈ నివాళి యాత్రను ప్రారంభించింది. భారత వీర సైనికుల స్ఫూర్తిదాయక గాథలు, దేశానికి వారు చేసిన సేవలను మోటార్సైక్లింగ్ సమాజానికి మరింత చేరువ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ యాత్రకు శ్రీకారం చుట్టింది. కాలక్రమేణా, ఈ యాత్ర నిర్భయత్వం, త్యాగం, దేశభక్తి అనే స్ఫూర్తిని గౌరవించే ఒక సంప్రదాయంగా రూపుదిద్దుకుంది. ఈ ఏడాది ఈ యాత్రను జావా 350, 42, 42 FJ, అలాగే యెజ్డీ అడ్వెంచర్ మరియు స్క్రాంబ్లర్ మోటార్సైకిళ్లపై పూర్తి చేయనున్నారు.
క్లాసిక్ లెజెండ్స్ సహ-వ్యవస్థాపకుడు అనుపమ్ థరేజా మాట్లాడుతూ, కార్గిల్ యుద్ధ వీరులు, వారి కుటుంబాలు చేసిన త్యాగాలను నేటి తరానికి గుర్తుచేయాలనే మా ప్రయత్నమే 'శౌర్య విజయ యాత్ర'. నిజమైన వీరుడిని తీర్చిదిద్దే శౌర్యం, క్రమశిక్షణ, దృఢ సంకల్పం, నిస్వార్థత వంటి విలువలను కొత్త తరాలకు పరిచయం చేయడంతో పాటు, భారత సాయుధ దళాలకు సంఘీభావంగా ఈ యాత్రను చేపడుతున్నాం. భారత సైన్యంతో కలిసి ఈ నివాళి యాత్రలో భాగస్వాములవడం మాకు గౌరవంగా భావిస్తున్నాం. అలాగే, మన వీర జవాన్లకు మా ప్రగాఢ నివాళులు అర్పిస్తున్నాం అని అన్నారు.
శౌర్య విజయ్ యాత్ర 2026లో ప్రయాణించే ప్రతి కిలోమీటరు, మనం స్వేచ్ఛగా ప్రయాణించే హక్కు, సంచరించే స్వేచ్ఛ, కలలు కనే అవకాశం లాంటివన్నీ తమ స్వప్రయోజనాల కంటే దేశాన్నే గొప్పదిగా భావించిన తరతరాల సైనికుల త్యాగాల వల్లే సురక్షితంగా ఉన్నాయనే విషయాన్ని మనకు గుర్తుచేస్తుంది.
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