విధుల నుంచి ఎస్పీ సస్పెన్షన్... మనస్తాపంతో ఆత్మహత్యాయత్నం
కర్నాటక రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించిన కాల్పుల ఘటనలో ట్విస్ట్ వెలుగు చూసింది. ఈ కేసులో విధుల్లో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారంటూ ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటూ సస్పెన్షన్కు గురైన బళ్లారి జిల్లా ఎస్పీ పవన్ నజ్జూర్ తీవ్ర మనస్తాపంతో ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డాడు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తనను అకారణంగా సస్పెండ్ చేసిందని ఆరోపిస్తూ ఆయన బలవన్మరణానికి యత్నించాడు. తుమకూరు జిల్లాలోని తన స్నేహితుడి ఫామ్హౌస్లో మోతాదుకు మించి నిద్రమాత్రలు మింగినట్టు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఆయనను హుటాహుటిన సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరలించడంతో ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడ్డారని పోలీసు వర్గాలు వెల్లడించాయి.
కాగా, జనవరి ఒకటో తేదీన జరిగిన హింసాత్మక ఘటనకు కేవలం రెండు గంటల ముందే పవన్ నజ్జూర్ ఎస్పీగా బాద్యతలు స్వీకరించడం గమనార్హం. 11 యేళ్ల సర్వీసులో ఆయనకు ఇదే తొలి ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టింగ్ కూడా. ఈ ఘటనలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన కార్యకర్త ఒకరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీంతో జిల్లా ఎస్పీ విధుల్లో నిర్వహించారని పేర్కొంటూ ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య ప్రభుత్వం సస్పెండ్ వేటు వేసింది.
మరోవైపు, ఈ పరిణామంపై బీజేపీ ప్రతిపక్ష నేత అశోక తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలు పూర్తిగా క్షీణించాయని, ఈ ఘటనలో ఎస్పీని బలిపశువును చేశారని ఆరోపించారు. బళ్లారి ఎమ్మెల్యే జనార్థన్ రెడ్డిని హత్య చేసేందుకు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలే ప్రయత్నించి, తమ సొంత కార్యకర్తే కాల్చి చంపించారని పేర్కొన్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు చోటు చేసుకున్నపుడు అధికారులపై ఒత్తిడి పెంచి, వారి ఆత్మహత్యలకు ఈ ప్రభుత్వం కారణమవుతోందని, ఇది ఆత్మహత్య గ్యారెంటీ ఇచ్చే ప్రభుత్వం అంటూ వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు.