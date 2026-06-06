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  4. Karnataka Chief Minister DK Shivakumar has responded to the resignation of Minister Ramalinga Reddy
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 6 June 2026 (13:43 IST)

అసంతృప్త మంత్రిని బుజ్జగించిన కర్నాటక సీఎం డీకే శివకుమార్

shiva kumar - ramalinga reddy
BY: ఠాగూర్
Publish: Sat, 6 Jun 2026 (13:35 IST) Updated: Sat, 6 Jun 2026 (13:43 IST)
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కర్నాటక మంత్రివర్గంలో శాఖల కేటాయింపులు మంత్రుల్లో తీవ్ర అసంతృప్తిని రేకెత్తించింది. పలువురు సీనియర్ మంత్రులు తమకు కేటాయించిన తమ అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు. ఇలాంటి వారిలో ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ మంత్రివర్గంలో చోటు దక్కించుకున్న సీనియర్ మంత్రి రామలింగా రెడ్డి తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. దీంతో జయనగర్‌లోని ఓ ప్రైవేట్ హోటల్‌లో మంత్రితో శుక్రవారం అర్ధరాత్రి సుదీర్ఘంగా చర్చలు జరిపినట్లు డీకే శివకుమార్‌ వెల్లడించారు. 
 
శాఖల కేటాయింపుపై తాము కూర్చుని మాట్లాడుకున్నామని, సమస్య సద్దుమణిగిందని పేర్కొన్నారు. ఈ చర్చల్లో కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేతలు సైతం పాల్గొన్నట్లు తెలుస్తోంది. తనకు నీటిపారుదల శాఖను కేటాయించడంపై రామలింగా రెడ్డి అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారని.. సమస్యను పరిష్కరించే విషయంపై ఓ నిర్ణయానికి వచ్చామని డీకే పేర్కొన్నారు. పార్టీలోని సీనియర్‌ నేతలందరికీ మంచి అవకాశాలు ఇచ్చామని.. పార్టీ నేతల మధ్య ఉన్న అభిప్రాయభేదాలను త్వరలో పరిష్కరించుకుంటామన్నారు. 
 
తాను, రామలింగారెడ్డి 1980 నుంచి మంచి స్నేహితులమన్నారు. తమ ప్రభుత్వం ఐక్యంగా ముందుకుసాగుతుందని విశ్వాసం వ్యక్తంచేశారు. కాగా మంత్రిత్వశాఖల కేటాయింపుల్లో సీనియారిటీని పరిగణలోకి తీసుకోలేదని మరో సీనియర్‌ మంత్రి కేహెచ్‌ మునియప్ప సైతం అసంతృప్తి వ్యక్తం చేయడం గమనార్హం. 
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ఠాగూర్

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