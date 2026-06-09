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  4. Karnataka CM DK Shivakumar takes a bite of apple, throws them into crowd
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : Tuesday, 9 June 2026 (17:10 IST)

యాపిల్ పండును కొరికి ఆ ఎంగిలి పండును జనంపైకి విసిరిన కర్నాటక సీఎం డికె శివకుమార్, వీడియో

DK Shivakumar takes a bite of apple
BY: ఐవీఆర్
Publish: Tue, 9 Jun 2026 (17:06 IST) Updated: Tue, 9 Jun 2026 (17:10 IST)
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కర్నాటక ముఖ్యమంత్రి డి.కె శివకుమార్ వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. యాపిల్ పండ్లను కొరికి ఆ ఎంగిలి యాపిల్ పండ్లను జనం పైకి విసిరేసారు. ఈ వీడియో కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అసలు ఇంతకీ ఏం జరిగింతో తెలుసుకుందాము.
 
ఇటీవలే కర్నాటక ముఖ్యమంత్రిగా పదవీబాధ్యతలు చేపట్టిన డీకె శివకుమార్ కి కనకపురలో ఆయన మద్దతుదారులు భారీ స్వాగత కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసారు. అక్కడ ఆయన మద్దతుదారులు ఆయనకు యాపిల్ పండ్లు, పూలతో తయారుచేసిన దండను బహూకరించారు. ఆ దండలో వున్న యాపిల్ పండ్లను చేతితో అందుకున్న డీకె కొరికి ఆ ఎంగిలి పండ్లను జనంపైకి విసిరేసారు.
 
డీకె చర్యను భారతీయ జనతా పార్టీ తీవ్రంగా ఖండించింది. ముఖ్యమంత్రి అహంకారానికి ఇది నిదర్శనమని భాజపా విమర్శించింది. దీనిపై డీకే స్పందిస్తూ... విపక్షాలకు ప్రతి విషయాన్ని భూతద్దంలో చూసి విమర్శించడమే పనిగా పెట్టుకున్నాయని కొట్టి పారేసారు. కానీ డీకే వీడియో మాత్రం ఆన్లైన్లో వైరల్ అవుతూనే వుంది. 
 
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