  4. Karnataka CM News Live: Siddaramaiah backs Shivakumar as next CM in meeting with ministers
Written By సెల్వి
Last Updated : Thursday, 28 May 2026 (12:22 IST)

కర్ణాటక సీఎం పదవికి సిద్ధరామయ్య రాజీనామా.. డీకే శివకుమార్‌కు ఆశీస్సులు

కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నానని సీఎం సిద్ధరామయ్య ప్రకటించారు. సిద్ధరామయ్య నివాసంలో డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్, పలువురు కీలక కాంగ్రెస్ నేతలతో బ్రేక్ ఫాస్ట్ సమావేశం ముగిసిన నేపథ్యంలో మీడియా ముందు సీఎం పదవికి రాజీనామా చేయబోతున్నట్టు సిద్ధరామయ్య ప్రకటించారు. కేబినెట్‌ను రద్దు చేయబోతున్నానని వెల్లడించారు. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు గవర్నర్ అపాయింట్ మెంట్ తీసుకున్నానని తెలిపారు. 
 
కాగా కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి పగ్గాలను చేపట్టేందుకు డీకే శివకుమార్ తొలి నుంచి కూడా తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేశారు. ఇప్పుడు ఆయనకు అన్ని అడ్డంకులు తొలగిపోయాయి. కర్ణాటక తదుపరి సీఎంగా డీకే బాధ్యతలు చేపట్టబోతున్నారు. 
 
మరోవైపు గురువారం సిద్ధరామయ్య నివాసంలో జరిగిన సమావేశానికి అనంతరం సిద్దరామయ్య.. డీకే శివకుమార్‌ను ఆలింగనం చేసుకున్నారు. అనంతరం శివకుమార్, సిద్దరామయ్య పాదాలకు నమస్కరించి ఆశీస్సులు తీసుకోవడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం ఈ ఫొటోలను విడుదల చేసింది.
