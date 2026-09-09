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  4. Karnataka CM Shivakumar Shares Idli with Farmers Amid Serving Ware Backlash
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 9 September 2026 (12:10 IST)

మార్కెట్ యార్డ్ కూలీలతో హ్యాపీగా వేడి వేడి ఇడ్లీలు తిన్న కర్ణాటక సీఎం (video)

Shiva Kumar
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (12:10 IST)
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Shiva Kumar
కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి శివకుమార్ ఏపీఎంసీ మార్కెట్‌ను సందర్శించారు. అక్కడ ఉల్లిపాయలు, బంగాళాదుంపల వంటి పంటలను తనిఖీ చేశారు. కమీషన్లు, రవాణా ఖర్చులు, మధ్యవర్తులు, పంటల భీమా వంటి అంశాలపై ఫిర్యాదులను విన్నారు. 
 
అంతేకాకుండా, బాల కార్మికులపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. ఆయన కార్మికులతో కలిసి రోడ్డు పక్కన అల్పాహారం తీసుకున్నారు. మార్కెట్ యార్డ్ కూలీలతో కలిసి వేడి వేడి ఇడ్లీ, సాంబార్ తిన్నారు. టీ తాగారు. బిల్లుగా రూ. 500ను ఇచ్చి, అక్కడ టిఫన్ చేసిన వారి నుంచి డబ్బులు తీసుకోవద్దని హోటల్ యజమానికి చెప్పారు.

ఆ తర్వాత, నిజమైన కార్మిక స్ఫూర్తిని ప్రదర్శించే కష్టపడి పనిచేసే ప్రజలతో మమేకమవ్వడంలో కలిగిన అనుభవం గురించి కన్నడలో ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేశారు. 
 
ఈ ఆకస్మిక పర్యటనలో రైతులు తమను వేధిస్తున్న పలు సమస్యలను డీకే శివకుమార్ దృష్టికి తెచ్చారు. కొంతమంది దళారులు, వ్యాపారులు తూకాల్లో మోసాలకు పాల్పడుతున్నారని ఆరోపించారు.

ముఖ్యంగా 65 కిలోల బరువు ఉండే బస్తాలను కేవలం 50 కిలోలుగానే లెక్కగడుతున్నారని ఓ రైతు వాపోయారు. అలాగే మార్కెట్‌లో సరైన నిఘా అధికారులు లేకపోవడం వల్ల ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధమైన ధరలను నిర్ణయిస్తున్నారని వివరించారు. 
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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