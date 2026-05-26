కర్నాటకలో ముఖ్యమంత్రి మార్పు తథ్యమా? ఏఐసీసీ ఏమంటోంది?
దేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రాల్లో కర్నాటక ఒకటి. అయితే, ఈ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి మార్పు అంశం పలుమార్లు చర్చకు వచ్చింది. తాజాగా మరోమారు ఇదే అంశంపై జాతీయ మీడియాలో పలురకాలైన కథనాలు వస్తున్నాయి. వీటికి ఊతమిచ్చేలా ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య, ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్లను ఆ పార్టీ అధిష్టానం హస్తినకు రావాలంటూ ఆదేశించింది. దీంతో ముఖ్యమంత్రి మార్పు తథ్యమంటూ వార్తలు వచ్చాయి.
ఈ దీంతో ఏఐసీసీ సీఎం మార్పుపై వస్తున్న వార్తలకు క్లారిటీ ఇచ్చింది. అవన్నీ ఊహాగానాలేనని తెలిపింది. ఢిల్లీలో కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య, ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్లతో పార్టీ అధిష్ఠానం మంతనాలు నిర్వహించింది. అనంతరం ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ మాట్లాడుతూ రాజ్యసభ ఎన్నికలపైనే తమ చర్చ సాగిందని, మరే విషయాన్ని చర్చించలేదని అన్నారు. నాయకత్వ మార్పుపై తప్పుడు వార్తలు, ఊహాగానాలు ప్రచారం చేయొద్దని సూచించారు.
అయితే పార్టీ మీటింగ్లో సీఎం పదవి నుంచి తప్పుకోవాలని కాంగ్రెస్ పెద్దలు సిద్ధరామయ్యకు సూచించినట్లు పార్టీ వర్గాలు వెల్లడించాయి. రాజ్యసభ ద్వారా జాతీయ రాజకీయాల్లోకి వస్తే.. ఢిల్లీలో మరింత పెద్ద స్థానం ఇస్తామని పేర్కొన్నట్లు తెలిపాయి. ఇతర విషయాలు, పార్టీ సమస్యలు తాము చూసుకుంటామని హామీ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
త్వరలో రాజ్యసభలో మల్లికార్జున ఖర్గే సభ్యత్వం ముగియనుండడంతో ఆయన స్థానంలో సిద్ధూను రాజ్యసభకు పంపే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. అయితే ఈ విషయంపై సిద్ధరామయ్య తన నిర్ణయాన్ని ఇంకా వెలువరించలేదని పేర్కొన్నాయి.
నేచురల్ స్టార్ నాని, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్లో భారీ విజయాన్ని అందుకున్న 'దసరా' తర్వాత తెరకెక్కుతున్న పాన్ ఇండియా చిత్రం 'ది ప్యారడైజ్'. ఎస్ఎల్వీ సినిమాస్ బ్యానర్పై సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్ర సంగీత ప్రయాణానికి శ్రీకారం చుట్టిన తొలి సింగిల్ 'ఆయా షేర్' విడుదలైనప్పటి నుంచి సంచలనాలు సృష్టిస్తోంది.
ప్రిన్స్ పిక్చర్స్ 'సర్దార్ 2' యొక్క ఉత్సాహభరితమైన పోస్టర్ను విడుదల చేయగా, వాల్ పోస్టర్ సినిమా 'హిట్: ది ఫోర్త్ కేస్' కోసం అతనికి 'ఏసిపి వీరప్పన్' అని పేరు పెట్టింది, మరియు డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ 1960ల నాటి రామేశ్వరం నేపథ్యంలో సాగే 'మార్షల్' యొక్క వాస్తవిక రూపాన్ని ఆవిష్కరించింది. ఈ సందర్భంగా సంబరాలు వెల్లువెత్తాయి.
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ రూరల్ యాక్షన్ డ్రామా 'పెద్ది'. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పణలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే చార్ట్ బస్టర్ పాటలు, అద్భుతమైన ట్రైలర్ తో సినిమాపై అంచనాలు భారీ స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఈ చిత్రం జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా డీవోపీ రత్నవేలు విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
బ్రష్ చేస్తున్నా ఫ్లష్ చేస్తున్నా తెల్లపోరి మొఖమే తిరుగుతుంటది.. అంటూ దీవాన సాంగ్
శుభం సినిమాతో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న యంగ్ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ హర్షిత్ రెడ్డి హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "దీవాన" గీతా ఫిల్మ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ద్వారా జూన్ 19 న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గ్రాండ్ గా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సినిమా వన్ సైడ్ లవ్ స్టోరీ లో ఉన్న మ్యాడ్ నెస్ ప్రేక్షకులకు ఆకట్టుకునేలా చూపించబోతోంది.