రీల్స్ కోసం నిప్పంటించారు.. గాలి జనార్ధన్ రెడ్డి ఇంట అగ్నిప్రమాదం.. ఎనిమిది మందిపై కేసు
బళ్లారి గ్రామీణ పోలీసుల పరిధిలోని ఒక లేఅవుట్లో గంగావతి ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి గాలి జనార్దన్ రెడ్డికి చెందిన మోడల్ హౌస్లో చెలరేగిన అగ్నిప్రమాదానికి సంబంధించి ఇద్దరు పెద్దలు, ఆరుగురు మైనర్లతో సహా ఎనిమిది మందిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
ఈ అగ్నిప్రమాదం జి-స్క్వేర్ ప్రాజెక్ట్ లోపల ఉన్న మోడల్ హౌస్లో జరిగింది. ఈ ఇల్లు రెడ్డి భార్య అరుణ పేరు మీద ఉంది. సైట్ మేనేజర్ రిజ్వాన్ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అరెస్టు అయిన ఇద్దరు పెద్దలను బళ్లారిలోని కౌల్ బజార్లోని టైలర్ స్ట్రీట్కు చెందిన సోహైల్ అలియాస్ సాహిల్ (18) మరియు సురేష్ (32)గా గుర్తించారు.
మిగిలిన ఆరుగురు మైనర్లు, జువైనల్ జస్టిస్ చట్టంలోని నిబంధనల ప్రకారం వారి గుర్తింపు వివరాలు గోప్యంగా ఉంచబడ్డాయి. బళ్లారి ఎస్పీ డాక్టర్ సుమన్ డి పెన్నేకర్ విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, ప్రాథమిక విచారణలో కొంతమంది యువకులు రీల్స్ చిత్రీకరించడానికి, ఫోటోలు, వీడియోలు తీయడానికి మోడల్ ఇంటి పైకప్పుపైకి వెళ్లినట్లు తేలిందని తెలిపారు.
ఈ క్రమంలో, వారిలో ఇద్దరు నిప్పు అంటించారని, అది త్వరలోనే అదుపు తప్పి పెద్ద అగ్నిప్రమాదానికి కారణమైందని ఆయన చెప్పారు. ఈ ఘటనపై శాఖ తరపున లోతైన విచారణ జరుపుతామని ఆమె అన్నారు. రీల్స్, ఫోటోలు తీయడానికి యువకుల బృందం తరచుగా ఈ ఇంటికి వస్తుండేది.
వారి మొబైల్ ఫోన్లను పరిశీలించిన తర్వాత మాకు ఈ విషయం తెలిసిందని ఆమె తెలిపారు. జనార్దన్ రెడ్డి లేఅవుట్లో ఎలాంటి భద్రతా ఏర్పాట్లు లేదా సీసీటీవీ నిఘా లేదని కూడా ఆమె పేర్కొన్నారు. "ఇలాంటి ఏర్పాట్లు చేయడం ఆస్తి యజమాని బాధ్యత కూడా," అని ఆమె అన్నారు.