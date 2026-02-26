Godman: ఏడేళ్ల బాలికను ఒడిలో పెట్టుకుని ముద్దు పెట్టాడు.. దొంగ బాబా అరెస్ట్
కర్ణాటకలోని యాద్గిర్ జిల్లాలో ఒక దొంగ బాబా ఏడేళ్ల బాలికతో అనుచితంగా ప్రవర్తించినట్లు చూపించే వీడియో వైరల్ కావడంతో అతనిపై లైంగిక నేరాల నుండి పిల్లల రక్షణ (పోక్సో) చట్టం కింద కేసు నమోదైంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. షాపూర్లోని ఒక మందిరానికి చెందిన మల్లికార్జున ముత్తవగా గుర్తించబడిన నిందితుడు ఆ చిన్నారిని తన ఒడిలో పట్టుకుని తల్లిదండ్రుల సమక్షంలో ముద్దు పెట్టుకుంటున్నట్లు వీడియోలో కనిపించింది.
కర్ణాటక రాష్ట్ర బాలల హక్కుల రక్షణ కమిషన్ ఈ వీడియోను గమనించి, చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించింది. దీని తర్వాత పోలీసు కేసు నమోదు చేశారు. యాద్గిర్ పోలీసు సూపరింటెండెంట్ ప్రకారం, నిందితుడికి నోటీసు జారీ చేయబడింది. దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. బాలిక, ఆమె తల్లిదండ్రులు వారి వాంగ్మూలాలను నమోదు చేశారు.