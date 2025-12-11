గురువారం, 11 డిశెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : గురువారం, 11 డిశెంబరు 2025 (13:03 IST)

నోరు జారితే ఏడేళ్ల జైలుశిక్ష : కర్నాటకలో ద్వేషపూరిత వ్యాఖ్యల వ్యతిరేక బిల్లు

siddharamaiah
కర్నాటక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. నోరు జారితే ఇక ఏడేళ్లపాటు జైలుశిక్ష విధించనున్నారు. ఈ మేరకు కర్నాటక రాష్ట్ర శాసనసభలో ద్వేషపూరిత వ్యాఖ్యల వ్యతిరేక బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు. కులం, మతం, లింగం, జన్మస్థలం వంటి అంశాలపై ఇతరుల మవోభావాలను దెబ్బతినేలా మాట్లాడితే కఠిన శిక్షలు, జరిమానాలు విధించడం ఈ బిల్లు ముఖ్య ఉద్దేశం. 
 
ఈ బిల్లు ఆ రాష్ట్ర హోం శాఖ మంత్రి జి.పరమేశ్వర సభ ముందు ఉంచారు. ఈ బిల్లు ప్రకారం, ప్రజా జీవితంలో ఉన్నవారు, సాధారణ వ్యక్తులు లేదా మరణించిన వారిపై ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసే వ్యాఖ్యలు, సంజ్ఞలు, రాతలు, ఎలక్ట్రానిక్ మాధ్యమాల ద్వారా చేసే దుష్ప్రచారాన్ని ద్వేషపూరిత నేరంగా పరిగణిస్తారు. తొలిసారి ఈ నేరానికి పాల్పడితే ఏడాది నుంచి ఏడేళ్ల వరకు జైలు శిక్షతో పాటు రూ.50 వేలు జరిమానా విధిస్తారు. అదే నేరాన్ని మళ్లీ చేస్తే రెండేళ్ల నుంచి పదేళ్ల వరకు జైలు, రూ.లక్ష జరిమానా తప్పదు.
 
ఈ నేరాలను నాన్ బెయిలబుల్ కేసులుగా పరిగణిస్తారు. ఫస్ట్ క్లాస్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టులో విచారణ జరిపి శిక్షలు ఖరారు చేసేలా బిల్లును రూపొందించారు. అయితే, బిల్లు ప్రవేశపెట్టే సమయంలో ప్రతిపక్ష బీజేపీ సభ్యులు వ్యతిరేకత తెలిపారు. మూజువాణి ఓటింగును కాదని, డివిజన్‌కు పట్టుబట్టారు. అయినప్పటికీ స్పీకర్ యూటీ ఖాదర్ బిల్లును ప్రవేశపెట్టేందుకు అనుమతించారు. 
 
ఈ బిల్లు ప్రభుత్వ అజెండాలో భాగమని, విద్వేష వ్యాఖ్యలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సహించబోమని ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ స్పష్టం చేశారు. ఈ బిల్లుపై చర్చ జరిగిన తర్వాత ఆమోదిస్తారు. ఆ తర్వాత గవర్నర్ అనుమతికి పంపించి, ఆమోదముద్ర పడితే అది చట్టరూపం దాల్చుతుంది. 

Samantha-Raj: సమంత, రాజ్ నిడిమోరు ఫ్యామిలీ ఫోటో వైరల్

Samantha-Raj: సమంత, రాజ్ నిడిమోరు ఫ్యామిలీ ఫోటో వైరల్స్టార్ సెలెబ్రిటీస్ సమంత రూత్ ప్రభు, రాజ్ నిడిమోరు వివాహం జరిగినప్పటి నుండి, ఫోటోలు వస్తూనే ఉన్నాయి. ప్రతిరోజూ ఏదో ఒక కొత్త ఫోటో ఇంటర్నెట్‌లో చక్కర్లు కొడుతూనే వుంది. ఇప్పుడు రాజ్ సోదరి, శీతల్, మరో కుటుంబ ఫోటోను పంచుకున్నారు. అది కూడా ఆన్‌లైన్‌లో బాగా వైరల్ అయింది. ఇది పూర్తి గ్రూప్ ఫోటో, ఇందులో సమంత, రాజ్, అతని తల్లిదండ్రులు, శీతల్, పిల్లలు, మొత్తం బృందం అంతా ఒకే ఫ్రేమ్‌లో ఉన్నారు. నిజం చెప్పాలంటే, ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సక్సెస్ ఈవెంట్‌లో వారిని అందరినీ కలిపి చూసిన తర్వాత, ఈ కొత్త ఫోటో ఎవరినీ ఆశ్చర్యపరచలేదు, కానీ అభిమానులు మాత్రం దీనికి పిచ్చెక్కిపోయారు.

Raviteja: రవితేజ, డింపుల్ హయతి.. భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి నుంచి మెలోడీ సాంగ్

Raviteja: రవితేజ, డింపుల్ హయతి.. భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి నుంచి మెలోడీ సాంగ్మాస్ మహారాజా రవితేజ, కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వం వహిస్తున్న అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్‌టైనర్ 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి'తో అలరించబోతున్నారు . SLV సినిమాస్ బ్యానర్‌పై సుధాకర్ చెరుకూరి ఈ చిత్రాన్ని హై ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ తో నిర్మిస్తున్నారు. జీ స్టూడియోస్ ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తోంది. ఇందులో రవితేజ సరసన ఆషికా రంగనాథ్‌ , డింపుల్ హయతి కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు. ఫస్ట్ సింగిల్ బెల్లాబెల్లా చార్ట్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది. ప్రోమోతో టీజ్ చేసిన తర్వాత మేకర్స్ ఈరోజు అద్దం ముందు లిరికల్ వీడియోను రిలీజ్ చేశారు.

ఎవరు కొత్త తరహా సినిమా చేసినా ప్రోత్సాహించాలి, లేకుంటే ముందడుగు వేయలేరు : కార్తి

ఎవరు కొత్త తరహా సినిమా చేసినా ప్రోత్సాహించాలి, లేకుంటే ముందడుగు వేయలేరు : కార్తిస్టార్ హీరో కార్తి నటిస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ "అన్నగారు వస్తారు" ఈ నెల 12న వరల్డ్ వైడ్ గా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని ప్రెస్టీజియస్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ స్టూడియో గ్రీన్ బ్యానర్ లో కె.ఇ. జ్ఞానవేల్ రాజా నిర్మిస్తున్నారు. యాక్షన్ కామెడీ కథతో దర్శకుడు నలన్ కుమారస్వామి రూపొందిస్తున్నారు. కృతి శెట్టి హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ఈ రోజు జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో మూవీ హైలైట్స్ తెలిపారు హీరో కార్తి.

మాకు మనవళ్ళు పుట్టినా నాగార్జున అలానే ఉన్నారు.. యాంటీ ఏజింగ్ టెస్టులు చేయాలి...

మాకు మనవళ్ళు పుట్టినా నాగార్జున అలానే ఉన్నారు.. యాంటీ ఏజింగ్ టెస్టులు చేయాలి...టాలీవుడ్ మన్మథుడు అక్కినేని నాగార్జున నిత్య యవ్వనంగా కనిపిస్తుండటం ఇపుడు చిత్రపరిశ్రమలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. అందుకే నాగార్జునను చూస్తే అనేక మంది హీరోహీరోయిన్లు అసూయ పడుతుంటారు. తాజాగా కోలీవుడ్ నటుడు విజయ్ సేతుపతి కూడా నాగార్జున యవ్వనంపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. మాకు మనవళ్లు పుట్టినా నాగార్జున మాత్రం అలానే ఉన్నారని, అందువల్ల ఆయనను తీసుకెళ్లి యాంటీ ఏజింగ్ పరీక్షలు చేయాలంటూ సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు.

విదు, ప్రీతి అస్రాని మ‌ధ్య కెమిస్ట్రీ 29 సినిమాకు ప్ర‌ధానాక‌ర్ష‌ణ

విదు, ప్రీతి అస్రాని మ‌ధ్య కెమిస్ట్రీ 29 సినిమాకు ప్ర‌ధానాక‌ర్ష‌ణ29 సినిమాకు ర‌త్న‌కుమార్ ర‌చ‌న‌, ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నారు. రియ‌లిజం, ఫీల్ గుడ్, రా ఎమోష‌న్స్‌తో యూనిట్ స్టోరీతో ఈ సినిమాను ఈయ‌న రూపొందిస్తున్నారు. మెయ్యాద మాన్‌, ఆడై, గులు గులు వంటి విజ‌యవంత‌మైన చిత్రాల త‌ర్వాత గ్రిప్పింగ్ స్టోరీతో, హృద‌యాల‌ను హ‌త్తుకునే మాన‌వ సంబంధాల‌ను తెలియ‌జేసేలా, ప్రేమ గొప్ప‌దనాన్ని తెలియ‌జేసేలా ప్రేమ క‌థా చిత్రంగా 29 రానుంది.

సీజనల్ ఫ్రూట్ రేగు పండ్లు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

సీజనల్ ఫ్రూట్ రేగు పండ్లు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?శీతాకాలంలో వస్తాయి రేగు పండ్లు. రోజువారీ ఆహారంలో రేగు పండ్లను చేర్చడం వల్ల మలబద్దకాన్ని నివారించవచ్చు. వీటిని తింటే కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తంలో చక్కెరను తగ్గించే గుణాన్ని కలిగి ఉన్నందున రేగు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు కూడా మంచిది. రేగు పండ్ల శోథ నిరోధక చర్య కారణంగా ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ నివారించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ పండ్లు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడమే కాకుండా రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. రేగు పేస్టును చర్మంపై పూయడం వల్ల గాయం నయం కావడంతో పాటు చర్మం మృదువుగా ఉంటుంది.

ఫ్యాషన్‌ను ప్రముఖమైనదిగా నడిపించే బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్

ఫ్యాషన్‌ను ప్రముఖమైనదిగా నడిపించే బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్జైపూర్: బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ జైపూర్లో వేగం పుంజుకుంది, మోటార్ క్రీడ, ఫ్యాషన్ యొక్క ఉన్నతమైన స్థాయి యొక్క కూడలిగా మారింది. పరిమితిని అధిగమించి, జైపూర్ ఎడిషన్ మోటార్ క్రీడలచే ప్రేరేపించబడిన డిజైన్, అందమైన పెర్ఫార్మెన్స్ వేర్, మరియు ఉత్సాహవంతమైన ఫ్యాషన్ ప్రదర్శనను అన్వేషించింది. ఇవి ఫ్యాషన్ యొక్క తదుపరి ధోరణిగా గుర్తించబడ్డాయి- వేగం మరియు ఖచ్చితత్వంతో ముందుకు దూసుకుపోయాయి. ఫ్యాషన్ డిజైన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా(FDCI), సహకారంతో, స్టైల్ మరియు పవర్లు యొక్క అత్యంత వేగవంతమైన సర్క్యూట్ లోకి షోకేస్ రన్ వేని పునః ఊహించింది.

అధునాతన క్యాన్సర్ చికిత్సకై టాటా మెమోరియల్ ఎసిటిఆర్ఇసితో కోటక్ మహీంద్రా భాగస్వామ్యం

అధునాతన క్యాన్సర్ చికిత్సకై టాటా మెమోరియల్ ఎసిటిఆర్ఇసితో కోటక్ మహీంద్రా భాగస్వామ్యంక్యాన్సర్ సంరక్షణను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి ఒక శక్తివంతమైన ముందడుగులో భాగంగా, కోటక్ మహీంద్రా ప్రైమ్ లిమిటెడ్ (కేఎంపీఎల్), టాటా మెమోరియల్ సెంటర్‌లో భాగమైన అడ్వాన్స్‌డ్ సెంటర్ ఫర్ ట్రీట్‌మెంట్, రీసెర్చ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ క్యాన్సర్ (ACTREC) తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుని, నవీ ముంబైలోని ఖార్ఘర్‌లోని ఆ సంస్థ ప్రోటాన్ థెరపీ సెంటర్‌లో SDX వాలంటరీ బ్రీత్ హోల్డ్ సిస్టమ్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. శ్రీ సూరజ్ రాజప్పన్ ( కేఎంపీఎల్ ప్రెసిడెంట్, హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్) శ్రీ మురళీధరన్ S (కేఎంపీఎల్ బిజినెస్ హెడ్)తో కలిసి ఈ సిస్టమ్ ప్రారంభించారు.

winter health, తులసి పొడిని తేనెలో కలిపి తాగితే...

winter health, తులసి పొడిని తేనెలో కలిపి తాగితే...తులసి ఆకుల్ని నీడలో ఆరబెట్టి పొడి చేసి తేనె లేదా పెరుగుతో పాటు సేవిస్తే చాలా రోగాలు నివారణ అవుతాయి. పాలతో మాత్రం తీసుకోకూడదు. తులసి ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. అల్పాహారానికి అరగంట ముందు తులసి రసాన్ని సేవిస్తే జీర్ణశక్తి మెరుగవుతుంది మలేరియా వచ్చినపుడు ఐదు నుంచి ఏడు తులసి ఆకులను నలిపి మిరియాల పొడితో తీసుకుంటే ఉపశమనం లభిస్తుంది. పది గ్రాముల తులసి రసాన్ని పది గ్రాముల అల్లం రసంతో కలిపి తీసుకుంటే కీళ్ల నొప్పులు తగ్గుతాయి. పిల్లలకు వాంతులు అవుతున్నప్పుడు కొద్దిగా తులసి విత్తనాలను పెరుగు లేదా తేనెతో కలిపి నాకిస్తే తగ్గుముఖం పడతాయి.

పది లక్షల మంది పిల్లల్లో ప్రకటనల అక్షరాస్యతను పెంపొందించే లక్ష్యం

పది లక్షల మంది పిల్లల్లో ప్రకటనల అక్షరాస్యతను పెంపొందించే లక్ష్యంఅడ్వర్టైజింగ్ స్టాండర్డ్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా (ASCI) సెప్టెంబర్‌లో పాఠశాల పిల్లల కోసం జాతీయ వినియోగదారుల విద్యా కార్యక్రమం అయిన AdWiseను ప్రారంభించింది. ఇది దేశం లోని అనేక నగరాల్లో 15-18 నెలల్లో 3 నుండి 8 తరగతుల పిల్లలలో ప్రకటనల అక్షరాస్యతను మెరుగుపరచడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ASCI అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో, ఈ కార్యక్రమం 2026 చివరి నాటికి దేశంలోని 2,000 పాఠశాలల్లోని పది లక్షల మంది విద్యార్థులను తరగతి గది సెషన్ల ద్వారా కవర్ చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
