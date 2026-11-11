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  4. Karnataka High Court quashes cruelty case against seventh husband of a woman married nine times
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 11 November 2026 (10:17 IST)

తొమ్మిది పెళ్ళిళ్లు చేసుకున్న భార్య... ఏడో భర్తపై గృహహింస

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Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (10:17 IST)
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కర్నాటక రాష్ట్రంలో ఓ విచిత్ర ఘటన ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. తొమ్మిది వివాహాలు చేసుకున్న ఓ మహిళ.... ఏడో భర్తపై గృహ హింస, వరకట్న వేధింపుల కేసు పెట్టింది. దీన్ని కర్నాటక హైకోర్టు కొట్టివేసింది. ఆమె చేసిన ఆరోపణల్లో నిర్దిష్ట ఆధారాలు లేవని, ఈ కేసు విచారణ కొనసాగించడం చట్ట ప్రక్రియను దుర్వినియోగం చేయడమే అవుతుందని జస్టిస్ ఎం.నాగ ప్రసన్న నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది.
 
పేటకు చెందిన రాజకీయ నాయకుడు రాజా హుస్పేస్‌‍కు, తబస్సుమ్ అనే మహిళకు 2022 జనవరిలో వివాహం జరిగింది. అయితే, కొన్ని నెలలకే అంటే ఆగస్టులో తన భర్త వరకట్నం కోసం వేధిస్తున్నాడని, క్రూరంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడని తబస్సుమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. 
 
దీంతో పోలీసులు ఐపీసీ సెక్షన్లు 498ఏ, 323, 504, 506 కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఈ కేసు ఉడుపి కోర్టులో విచారణలో ఉండగా, రాజా హుస్సేన్ తనపై పెట్టిన కేసును కొట్టివేయాలని కోరుతూ కర్ణాటక హైకోర్టును ఆశ్రయించారు.
 
ఫిర్యాదుదారు(తబస్సుమ్)కి ఇదివరకే ఎనిమిది వివాహాలు జరిగాయని, తాను ఏదో భర్తనని హుస్సేన్ కోర్టుకు తెలిపారు. పెళ్లి చేసుకోవడం, గొడవ పడటం, కేసులు పెట్టి డబ్బుల కోసం సెటిల్మెంట్‌కు ఒత్తిడి చేయడం ఆమెకు అలవాటుగా మారిందని ఆరోపించారు. 
 
దీనికి సంబంధించిన కొన్ని పత్రాలను కూడా ఆయన కోర్టుకు సమర్పించారు. అయితే, భర్త వాదనలను తబస్సుమ్ తరపు న్యాయవాది ఖండించారు. తాను కేవలం నాలుగు సారే పెళ్లి చేసుకున్నానని, ప్రతిసారీ చట్టబద్ధంగా విడాకులు తీసుకున్న తర్వాతే మరో వివాహం చేసుకున్నానని వాదించారు.
 
ఇరువర్గాల వాదనలు విన్న న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎం.నాగ ప్రసన్న.. భర్తపై పెట్టిన కేసును కొట్టివేస్తూ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. భార్య చేసిన ఆరోపణలు సాధారణంగా, అస్పష్టంగా ఉన్నాయని, వాటికి నిర్దిష్టమైన ఆధారాలు లేవని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. కేవలం చార్జిషీట్ దాఖలు చేసినంత మాత్రాన బలహీనమైన ఆరోపణలకు బలం చేకూరదని పేర్కొంది.
 
ఈ సందర్భంగా కోర్టు ఒక ముఖ్యమైన వ్యాఖ్య చేసింది. "ఒక వ్యక్తి ఎన్నిసార్లు వివాహం చేసుకున్నారనే అంశం ఆధారంగా వారి నైతికతను లేదా నేర ప్రవృత్తిని అంచనా వేయలేం. అదే సమయంలో, అసాధారణ వివాహ చరిత్ర ఉన్నంత మాత్రాన ఒకరి ఆరోపణలను పూర్తిగా తోసిపుచ్చలేం" అని స్పష్టం చేసింది. 
 
అయితే, క్రిమినల్ చట్టాన్ని ప్రైవేట్ డిమాండ్లను తీర్చుకునే సాధనంగా వాడుకోకూడదని హితవు పలికింది. ప్రస్తుత కేసులోని ఆధారాల ప్రకారం విచారణ కొనసాగించడం న్యాయవ్యవస్థను దుర్వినియోగం చేయడమేనని పేర్కొంటూ, హుస్సేన్ పై ఉన్న కేసును రద్దు చేసింది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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