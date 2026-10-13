కర్నాటకలో ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్ కోటా రద్దు... : హైకోర్టు తీర్పు
గతంలో కర్నాటక రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం పెంచిన ఎస్సీ, ఎస్టీ రిజర్వేషనల్ కోటాను ఆ రాష్ట్ర హైకోర్టు సోమవారం రద్దు చేసింది. విద్యాసంస్థలు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో మొత్తం రిజర్వేషన్లను 50 శాతం నుంచి 56 శాతానికి పెంచుతూ తీసుకున్న నిర్ణయం చెల్లదని న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది. ఈ తీర్పుతో బసవరాజ్ బొమ్మై ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన చట్టం రద్దు అయింది.
కర్ణాటక షెడ్యూల్డ్ కులాలు, షెడ్యూల్డ్ తెగల (రిజర్వేషన్) చట్టం, 2022ను సవాలు చేస్తూ మహేంద్ర కుమార్ మిత్రా దాఖలు చేసిన ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం (పిల్)పై చీఫ్ జస్టిస్ విభూ బబ్రూ, జస్టిస్ కేఎస్ హేమలేఖలతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ తీర్పును వెలువరించింది. ఈ చట్టం ప్రకారం ఎస్సీ రిజర్వేషన్లను 15 శాతం నుంచి 17 శాతానికి, ఎస్టీ రిజర్వేషన్లను 3 శాతం నుంచి 7 శాతానికి పెంచారు.
జనాభా నిష్పత్తికి అనుగుణంగా కోటాలను పెంచాలని జస్టిస్ నాగమోహన్ దాస్ కమిటీ చేసిన సిఫార్సుల మేరకు, గతంలో బసవరాజ్ బొమ్మై నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. అఖిలపక్ష సమావేశం అనంతరం కేబినెట్ ఆమోదంతో తొలుత ఆర్డినెన్స్ జారీ చేసి, ఆ తర్వాత శాసనసభలోని ఉభయ సభల్లో చట్టంగా ఆమోదించారు.
ఈ తీర్పుపై కర్ణాటక మాజీ ముఖ్యమంత్రి బసవరాజ్ బొమ్మై స్పందించారు. ప్రస్తుత ప్రభుత్వం తక్షణమే రిట్ పిటిషన్ ద్వారా సుప్రీంకోర్టులో దీనిని సవాలు చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. ఇది కేవలం పరిపాలనా ఉత్తర్వు కాదని, కమిటీ నివేదిక ఆధారంగా శాసనసభ ఆమోదించిన చట్టమని ఆయన గుర్తుచేశారు.
తమిళనాడు, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల్లో 50 శాతానికి మించి రిజర్వేషన్లు అమలవుతున్నాయని ఈ సందర్భంగా ఆయన గుర్తు చేశారు. ఒకవేళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించకపోతే, తానే స్వయంగా ఈ అంశాన్ని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం దృష్టికి తీసుకెళ్తానని బొమ్మై స్పష్టం చేశారు.