చోరీ పేరుతో వచ్చి... ఆస్పత్రిలో మహిళకు లైంగిక వేధింపులు....
కర్నాటక రాష్ట్రంలోని హవేరీ జిల్లాలో ఉన్న ఒక ఆస్పత్రిలో ఓ దిగ్భ్రాంతికర ఘటన వెలుగు చూసింది. ఆస్పత్రిలో మహిళా వార్డులో చోరీ చేసేందుకు వచ్చిన ఓ దుండగుడు మహిళ పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. దీంతో ఆ మహిళ బిగ్గరగా కేకలు వేయడంతో పాటు ఆస్పత్రిలోని మిగిలిన రోగులు, వారి అటెండర్లు లేచి దండగుడుని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించలోపు అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు సీసీటీవీ కెమెరాలో నిక్షిప్తమయ్యాయి.
హవేరీలోని ఓ ఆస్పత్రిలో 109వ వార్డులో రోగి పక్కనే ఓ మహిళ నేలపై పడుకుని నిద్రిస్తోంది. ఇంతలో ఓ దుండగుడు దొంగతనం నెపంతో వార్డులోకి ప్రవేశించాడు. ఆ తర్వాత నిద్రిస్తున్న మహిళ వద్దకు చేరుకున్నాడు. ఆ మహిళ పక్కనే పడుకున్నట్టుగా నటించి, ఆమెను లైంగికంగా వధించాడు. అతడు అసభ్యంగా తాకడంతో మహిళ నిద్రలేచి అతడిని నిలదీసింది. ఈ లోగా అక్కడ ఉన్న ఇతర రోగులు, వార సహాయకులు మేల్కొనడంతో ఆ దండగుడు అక్కడ నుంచి పారిపోయాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
ఆస్పత్రిలో మహిళపై లైంగిక వేధింపులు.. పట్టుకునే ప్రయత్నం చేయగా పరార్ కర్ణాటకలోని హవేరి జిల్లా ఆస్పత్రిలో వెలుగు చూసిన సంచలన ఘటన ఆస్పత్రిలోని 109వ వార్డులో రోగి పక్కనే కింగ నిద్రపోయిన ఓ మహిళ చోరీ నెపంతో ఆ వార్డులోకి చొరబడి.. నిద్రిస్తున్న మహిళ వద్దకు వెళ్లిన ఓ దుండగుడు మహిళ పక్కనే నిద్రిస్తున్నట్టు నటిస్తూ.. ఆమెపై లైంగిన వేధింపులకు పాల్పడిన దొంగ తనను అసభ్యకరంగా తాకడంతో.. నిద్రలో నుంచి లేచి, అతడిని నిలదీసిన మహిళ ఇంతలో ఇతర రోగులు, అటెండెంట్స్ నిద్ర లేవగా.. అక్కడి నుంచి దుండగుడు పరార్ సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డ్ అయిన ఘటన దృశ్యాలు— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) November 22, 2026