ఆడబిడ్డ పుట్టిందని 15 రోజుల పసికందును విషమిచ్చి చంపేసిన తండ్రి.. ఎక్కడ?
కర్ణాటకలోని బెళగావి జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. ఆడబిడ్డ పుట్టిందని 15 రోజుల పసికందును కన్నతండ్రే విషం ఇచ్చి చంపేశాడు. కన్నబిడ్డను విషం ఇచ్చి చంపాడనే ఆరోపణపై ఒక వ్యక్తిని శుక్రవారం అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. భీమరాయ చిప్పాడేగా గుర్తించిన నిందితుడిని జిల్లాలోని కాకతి పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటన మార్చి 17న బెళగావి తాలూకాలోని ఉక్కడ్ గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది.
శిశువు అనుమానాస్పద పరిస్థితుల్లో మరణించడంతో, ఆ చిన్నారి తల్లి షీలా కాకతి పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ ఘటన తీవ్ర ఆందోళనకు దారితీసింది. చిన్నారి మరణంలో తండ్రి ప్రమేయం ఉందని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపించారు. ఇంతలో, నిందితుడు అదృశ్యం కావడంతో పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. తాజాగా అతన్ని గుర్తించి అరెస్టు చేశారు. పోలీసులు ప్రస్తుతం నిందితుడిని మరింత లోతుగా విచారిస్తున్నారు.
చిన్నారిని చూసేందుకు వచ్చినప్పుడు చిప్పాడే తన వెంట ఒక చిన్న విషాన్ని తెచ్చాడని తల్లి ఆరోపించారు. అతను ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయిన కాసేపటికే ఆ చిన్నారి మరణించింది. తన కుమార్తెను చంపడానికి నిందితుడు పురుగుమందును ఉపయోగించి ఉండవచ్చని ప్రాథమిక దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.