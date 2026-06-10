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Written By ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 10 June 2026 (08:17 IST)

ఉచిత బస్సు ప్రయాణంతో వ్యాపార నష్టాలు.. భార్య, కొడుకును హత్య చేసి చివరకు తానుకూడా...

murder
BY: ఠాగూర్
Publish: Wed, 10 Jun 2026 (08:15 IST) Updated: Wed, 10 Jun 2026 (08:17 IST)
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కర్నాటక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ఉచిత బస్సు ప్రయాణం ఇద్దరు వ్యక్తుల హత్యకు కారణమైంది. ఈ ఉచిత బస్సు ప్రయాణం కారణంగా తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందులు, వ్యాపార నష్టాలతో సతమతమవుతున్న ఓ వస్త్ర వ్యాపారి, తన భార్య, కొడుకును హతమార్చి, అనంతరం ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. 
 
తన వ్యాపారం దెబ్బతినడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మహిళల కోసం అమలు చేస్తున్న ఉచిత బస్సు ప్రయాణం కూడా ఓ కారణమని ఆయన రాసిన ఆత్మహత్య లేఖలో పేర్కొన్నాడు. ఇది స్థానికంగా కలకలం రేపుతోంది. మృతులను ప్రభాకర్ (65), అతని భార్య జ్యోతి (55), కుమారుడు సంతోష్ (30)గా గుర్తించారు. 
 
పోలీసుల కథనం మేరకు.. ప్రభాకర్ తన మొదట తన భార్యను ఊపిరాడకుండా చేసి చంపేశాడు. ఆ తర్వాత కుమారుడు సంతోష్‌పైనా దాడి చేసి హతమార్చాడు. ఆ తర్వాత తన దుకాణానికి వెళ్లి తాను కూడా ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఈ ఘటన మంగళవారం వెలుగులోకి వచ్చింది. 
 
మండ్య ఎస్పీ శోభా రాణి మాట్లాడుతూ, ఘటనా స్థలంలో ఒత సూసైడ్ నోట్ లభించిందని తెలిపారు. అందులో తీవ్రమైన ఆర్థిక ఒత్తిడి, గృహ రుణం ఈఎంఐలు, వ్యాపార నష్టాల గురించి రాసి వుందని వివరించారు. మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం కల్పించే శక్తి పథకం వల్ల స్థానిక కస్టమర్లు కొనుగోళ్లు కోసం మైసూరు, బెంగుళూరుకు వెళ్తున్నారని, దీంతో వ్యాపారం దెబ్బతిందని ప్రభాకర్ ఆ లేఖలో ఆవేదన వ్యక్తం చేసినట్టు తెలిపారు. 
 
ప్రభాకర్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ నుంచి రూ.7 లక్షల మేరకు అప్పు తీసుకున్నట్టు దర్యాప్తులో తేలింది. నెలన్నర క్రితమే వివాహమైన సంతోష్ భార్య మేఘనను ప్రభాకర్ ఏమీ చేయలేదని, ఘటన గురించి ఆమెకు తెలియదని పోలీసులు చెప్పారు. మండ్య తూర్పు పోలీసులు ఈ కేసుపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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ఠాగూర్

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