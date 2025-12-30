భార్యతో గొడవలు.. నాటు తుపాకీతో ఆత్మహత్య చేసుకున్న భర్త
కర్ణాటకలోని కలబురగి నగరంలోని శివశక్తి కాలనీలో సోమవారం భార్యాభర్తల మధ్య జరిగిన గొడవ తర్వాత 36 ఏళ్ల వ్యక్తి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని పోలీసులు తెలిపారు. మృతుడిని ఖండూరాజ్ దవలాజీగా గుర్తించారు. పోలీసుల ప్రకారం, తన భార్య ప్రవర్తనపై అనుమానంతో ఆమెతో తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగిన తర్వాత అతను ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు.
గత ఒకటిన్నర నుండి రెండు సంవత్సరాలుగా దవలాజీ తన భార్యకు వివాహేతర సంబంధం ఉందని అనుమానిస్తూ ఆమెతో తరచుగా గొడవ పడుతున్నాడని పోలీసులు తెలిపారు. కుటుంబ పెద్దలు గతంలో జోక్యం చేసుకుని రాజీ కుదిర్చారని, పోలీసులు కూడా గతంలో దంపతులకు కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చారని వారు చెప్పారు.
ప్రియ వాంగ్మూలం ప్రకారం, ఆమె భర్త దూకుడుగా ప్రవర్తిస్తూ, తనపై దాడి చేసి చంపేస్తానని బెదిరించాడు. అతను తనకు నిద్రమాత్రలు ఇచ్చి, ఆ తర్వాత చంపాలని ప్లాన్ చేశాడని ఆమె పేర్కొంది. నిద్రమాత్రలతో పిల్లలను తనను చంపాలని చూశాడని అని ప్రియ పోలీసులకు చెప్పింది.
అందుకే అర్థరాత్రి ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయామని చెప్పింది. అతని మరణం గురించి తనకు ఉదయం మాత్రమే తెలిసిందని, ఆ తర్వాత తాను ఇంటికి తిరిగి వచ్చానని ప్రియ చెప్పింది.