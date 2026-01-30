కర్ణాటక మహిళా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రుతుక్రమ సెలవు.. 12 రోజులు వేతనంతో పాటు?
కర్ణాటక విద్యా శాఖ ఒక సర్క్యులర్ జారీ చేస్తూ, రాష్ట్రంలోని మహిళా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రుతుక్రమ సెలవు సౌకర్యాన్ని మంజూరు చేయాలని ఆదేశించింది. ఈ మేరకు పాఠశాల విద్యా శాఖ కమిషనర్ వికాస్ సురల్కర్ ఈ ఉత్తర్వులను జారీ చేశారు.
కర్ణాటక ప్రభుత్వం నవంబర్ 2025లో ఒక ఉత్తర్వు జారీ చేసి, ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగాలలో 18-52 సంవత్సరాల వయస్సు గల మహిళలకు ఏటా 12 రోజుల వేతనంతో కూడిన రుతుక్రమ సెలవును (నెలకు 1 రోజు) తప్పనిసరి చేసింది. ఇది వివిధ కార్మిక చట్టాల పరిధిలోని పలు సంస్థలకు వర్తిస్తుంది.
విద్యా శాఖ జారీ చేసిన ఉత్తర్వులో.. రాష్ట్రంలోని వివిధ విభాగాలలో పనిచేస్తున్న మహిళా ఉద్యోగుల సామర్థ్యాన్ని పనితీరును మెరుగుపరచడానికి, వారి నైతిక స్థైర్యాన్ని పెంచడానికి, రుతుక్రమ సమయంలో నెలకు ఒక రోజు వేతనంతో కూడిన సెలవును అందిస్తారు.
మహిళా ఉద్యోగులు సంబంధిత నెలకు సంబంధించిన రుతుక్రమ సెలవును ఆ నెలలోనే తీసుకోవాలి. ఉపయోగించని రుతుక్రమ సెలవును తదుపరి నెలకు బదిలీ చేయడానికి అనుమతించబడదు. నెలకు ఒక రోజు రుతుక్రమ సెలవు తీసుకోవడానికి మహిళా ఉద్యోగులు ఎలాంటి వైద్య ధృవీకరణ పత్రాన్ని సమర్పించాల్సిన అవసరం లేదు.
18 నుండి 52 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల, రుతుక్రమం ఉన్న మహిళా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఈ సెలవును పొందేందుకు అర్హులు. సాధారణ సెలవులను మంజూరు చేయడానికి అధికారం ఉన్న సమర్థ అధికారికి రుతుక్రమ సెలవును మంజూరు చేయడానికి కూడా అధికారం ఉంటుంది.
ఈ సెలవును సెలవు.. హాజరు రిజిస్టర్లో విడిగా నమోదు చేయాలి. రుతుక్రమ సెలవును మరే ఇతర రకాల సెలవులతో కలపకూడదని ఉత్తర్వులో పేర్కొంది.