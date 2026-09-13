ప్రజ్వల్ రేవణ్ణ మామూలోడు కాదు... పెన్డ్రైవ్లో వందలకొద్దీ అశ్లీల వీడియోలు
కర్నాటక రాష్ట్రానికి చెందిన మాజీ ఎంపీ ప్రజ్వల్ రేవణ్ణ మామూలోడు కాదని తెలుస్తోంది. తన ఇంట్లో పని చేసే పనిమనిషిని లైంగికంగా వేధించి, దౌర్జన్యానికి పాల్లడిన కేసులో అరెస్టయి జైలులో ఉంటున్నారు. బెంగుళూరులోని పరప్పణ అగ్రహార జైలులో జైలుశిక్షను అనుభవిస్తున్నారు. అయితే, ఆయన స్వాధీనం చేసుకున్న మొబైల్ ఫోనులో ఏకంగా 173 దస్త్రాలు, పెన్డ్రైవ్లో 100కు పైగా వీడియోలు ఉన్నాయని ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ నిపుణులు గుర్తించారు.
రేవణ్ణ మొబైల్ ఫోనులో కన్నడ, హిందీ, ఆంగ్ల చిత్రాలు, వెబ్ సిరీస్లు ఉన్నాయి. పెన్డ్రైవ్లో వంద అశ్లీల వీడియోలు ఉన్నాయని ఫోరెన్సిక్ ప్రయోగశాల తన నివేదికలో పేర్కొంది. కారాగారం నుంచే కొందరు మహిళలకు ప్రజ్వల్ ఫోన్ చేసి మాట్లాడాడని తేలింది. కాల్ డేటా ఆధారంగా అతను మాట్లాడిన మహిళలను పిలిపించి విచారించేందుకు సిట్ అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు.
డీజేహళ్లిలో జరిగిన ఘర్షణల్లో నిందితుడు తౌసిఫ్ చరవాణిని వార్డర్కు తీసుకువచ్చి ఇవ్వగా, అతనే దాన్ని ప్రజ్వల్కు అందించాడని ప్రాథమిక దర్యాప్తులో గుర్తించారు. పెన్డ్రైవ్లోని వీడియోల విశ్లేషణను ఫోరెన్సిక్ ప్రయోగశాల కొనసాగిస్తోందని పోలీసులు తెలిపారు. నివేదిక అందుకున్న అనంతరం సిట్కు వివరాలను పోలీసులు అందించనున్నారు.