Written By ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 29 May 2026 (12:19 IST)

డీకే మంత్రివర్గంలో నా కొడుక్కీ కీలక పదవి ఇవ్వాల్సిందే : రాహుల్ వద్ద లిద్ధు డిమాండ్

కర్నాటక రాష్ట్రంలో డీకే శివకుమార్ సారథ్యంలో ఏర్పాటుకానున్న మంత్రివర్గంలో తన కుమారుడు యతీంద్రకు కీలకమైన మంత్విత్వశాఖను కేటాయించాల్సిందేనంటూ ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసిన సిద్ధరామయ్య పట్టుబడుతున్నారు. ఈ మేరకు ఆయన కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ వద్ద డిమాండ్ చేస్తున్నారు. 
 
గురువారం సీఎం పదవికి రాజీనామా చేసిన తర్వాత ఆయన తన ముఖ్య అనుచరులతో కలిసి ఢిల్లీకి వెళ్ళిన విషయం తెల్సిందే. శుక్రవారం ఆయన రాహుల్ గాంధీతో భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా తన కుమారుడు యతీంద్రకు కీలకమైన మంత్రిత్వశాఖను కేటాయించాలని సిద్ధూ హైకమాండ్‌ను కోరినట్లు తెలుస్తోంది. 
 
అలాగే, తనకు రాజ్యసభకు వచ్చేందుకు తనకు ఆసక్తి లేదని.. కర్ణాటక రాజకీయాల్లోనే ఉండాలని అనుకుంటున్నట్లు సిద్ధూ తెలిపారని పార్టీ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. రాష్ట్రానికి సేవ చేసే అవకాశం ఇచ్చినందరు రాహుల్‌కి సిద్ధరామయ్య ధన్యవాదాలు తెలిపారు. 
 
సిద్ధరామయ్య రాజీనామాకు గవర్నర్ ఆమోదం 
 
కర్నాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య రాజీనామాను ఆ రాష్ట్ర గవర్నర్ థావర్ చంద్ గెహ్లాట్ ఆమోదం తెలిపారు. సీఎం పదవికి సిద్ధరామయ్య గురువారం రాజీనామా చేసిన విషయం తెల్సిందే. ఈ రాజీనామాను గవర్నర్ శుక్రవారం ఆమోదించారు. 
 
గురువారం గవర్నర్‌ గెహ్లాట్ మధ్యప్రదేశ్‌ పర్యటనలో ఉండటంతో లోక్‌భవన్‌కు వెళ్లిన సిద్ధరామయ్య... గవర్నర్‌ ప్రత్యేక కార్యదర్శి ప్రభుశంకర్‌కు రాజీనామాపత్రం సమర్పించారు. అర్థరాత్రి మధ్యప్రదేశ్‌ నుంచి తిరిగి బెంగళూరు చేరుకున్న గవర్నర్‌ థావర్‌చంద్‌ గెహ్లాట్‌ శుక్రవారం ఉదయం సిద్ధరామయ్య రాజీనామాను ఆమోదించారు. తదుపరి సీఎం ఎంపిక వరకు ఆపద్ధరమ్మ సీఎంగా ఆయనే కొనసాగనున్నారు.
 
కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసిన సిద్ధరామయ్య పలువురు సీనియర్‌ నేతలతో కలిసి గురువారం సాయంత్రం ఢిల్లీ వెళ్లారు. ఢిల్లీ పర్యటనలో భాగంగా కాంగ్రెస్‌ అగ్రనాయకులతో ఆయన భేటీకానున్నారు. కర్ణాటకలో తదుపరి ముఖ్యమంత్రి ఎంపిక, మంత్రివర్గ కూర్పుపై చర్చించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు సమాచారం. 
ప్రతి ఒక్కరికీ కష్టాలు కామన్‌గా ఉంటాయని కానీ, కష్టానికి ప్రతిఫలం ఖచ్చితంగా ఉంటుందని ప్రముఖ సినీ హీరో జగపతిబాబు అన్నారు. బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం పెద్ది. జూన్ నెల 4వ తేదీన విడుదలకానుంది. ఈ చిత్రం ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా, ఆయన ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో అనేక విషయాలను వెల్లడించారు.

బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పణలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై వెంకట సతీష్ కిలారు ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. పెద్ది జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా విడుదల కానుంది. జూన్ 3న ప్రత్యేక ప్రీమియర్‌లు ప్రదర్శించనున్నారు. ఈ నేపధ్యంలో చిత్ర బృందం ఢిల్లీలో గ్రాండ్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించింది.

బ్యాగ్ చుట్టూ తిరిగే కథతో ది రెడ్ బ్యాగ్ అనే చిత్రం రూపొందుతోంది. హరికృష్ణ సోమిశెట్టి నిర్మాత. రవి కుమార్ సీరపు కథ, కథనం, దర్శకత్వ బాధ్యతల్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. కబీర్ సింగ్, ప్రసాద్ బెహరా, రాధ్య, మోనిక, స్నేహా సింగ్, ఆకాంక్ష, ఈషాన్ శంకర్, అవినాష్ బదల్, భార్గవి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు సినిమాపై అంచనాల్ని పెంచేశాయి. రీసెంట్‌గా రాశీ పాత్రకు సంబంధించిన పోస్టర్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది.

సత్యదేవ్ చిత్రానికి "సమవర్తి" అనే టైటిల్ ను ఖరారు చేశారు. ఈ రోజు ఈ చిత్ర టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. సత్యదేవ్ హీరోగా నటిస్తున్న 16వ చిత్రమిది. "సమవర్తి" సినిమాను రుద్ర పిక్చర్స్ బ్యానర్ & పంచభూత ప్రొడక్షన్స్, స్ పై శివచరణ్ రెడ్డి జక్కిడి, శశిధర్ రెడ్డి పడమటి నిర్మిస్తున్నారు. అజయ్ నాగ్. వి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఎకోలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే తెలుగుతో పాటు తమిళ, కన్నడ, మలయాళంలో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.

వడ్డే నవీన్‌, రాశి సింగ్, శిల్పా తులస్కర్, వివేక్ రఘువంశీ, రఘుబాబు, శివన్నారాయణ, వడ్లమాని శ్రీనివాస్, జ్వాలా కోటి, దేవి ప్రసాద్, సూర్య, బాబా బాస్కర్, ప్రమోదిని, సాథ్విక్ రాజు, అంజలి ప్రియ, గాయత్రి చాగంటి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. కమల్ తేజ నార్ల ఈ మూవీతో దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. వ‌డ్డే నవీన్‌తో క‌లిసి క‌థ స్క్రీన్ ప్లేలో ఈయ‌న భాగ‌మ‌య్యారు. ఈ మూవీని జూన్ 19న విడుదల చేస్తున్నారు.