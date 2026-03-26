తరగతి గదిలో లవ్ ప్రపోజ్ చేసిన ప్రొఫెసర్.. చెప్పుతో కొట్టిన వైద్య విద్యార్థిని
బెంగుళూరు నగరంలోని ఓ ప్రైవేట్ వైద్య కాలేజీలో ఓ దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. తరగతి గదిలోనే లెక్చరర్ ఒకరు వైద్య విద్యార్థినికి లవ్ ప్రపోజ్ చేశారు. దీంతో షాక్కు గురైన ఆ విద్యార్థిని ఆ లెక్చరర్ను చెప్పుతో కొట్టింది. మిగిలిన విద్యార్థులంతా కలిసి ఆ ప్రొఫెసర్కు దేహశుద్ధి చేశారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో తీవ్ర కలకలం రేపింది.
పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు.. బెంగుళూరు నగర శివారు ప్రాంతమైన నెల్లమంగళ రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఓ వైద్య కాలేజీలో క్లాస్ జరుగుతుండగా ప్రొఫెసర్ ఒకరు ఓ విద్యార్థినికి చాక్లెట్ అందించి... అందరి ముందే తన ప్రేమను వ్యక్తం చేశాడు. ఈ బ్యాచ్లోని చాలా ముఖ్యమైన అమ్మాయికి, మీ అందరికీ చాక్లెట్లు ఇస్తున్నాను. ఐ లవ్ యూ అని చెప్పినట్టుగా ఆ వీడియోలో ఉంది.
దీంతో ఆ విద్యార్థిని వెంటనే అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ప్రొఫెసర్ ప్రవర్తనను ప్రశ్నిస్తూ తన చెప్పుతో కొట్టింది. ఇతర విద్యార్థులు కూడా ప్రొఫెసర్పై క్యాంపస్లో దాడి చేశారు. అతనిని కారు వరకు తరిమి చితకబాదారు. వారి నుంచి తప్పించుకునేందుకు ప్రొఫెసర్ అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు.
అంతకుముందు క్లాస్లో విద్యార్థిని ఎదురుతిరరగడంతో ఆమె కూడా తనకు ప్రపోజ్ చేసిందని, దానికి సీసీటీవీ ఫుటేజీలో ఆధారం ఉందని ప్రొఫెసర్ వాదించాడు. అయితే, ఆ ఫుటేజీని చూపించాలంటూ విద్యార్థులంతా డిమాండ్ చేయడంతో ప్రొఫెసర్ మాట మార్చాడు. ఈ ఘటనలో ప్రొఫెసర్, విద్యార్థిని వేర్వేరు వర్గాలకు చెందిన వారు కావడంతో అధికారులు కేసును సీరియస్గా తీసుకున్నారు. అలాగే, పరారీలో ఉన్న ప్రొఫెసర్ కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.