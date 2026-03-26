Karnataka Professor: విద్యార్థినికి ఐ లవ్యూ యు చెప్పిన ప్రొఫెసర్.. చెప్పుతో కొట్టిన స్టూడెంట్ (video)
విద్య, విలువలు నేర్పాల్సిన ప్రొఫెసర్ క్లాసులోనే విద్యార్థినికి ప్రేమ పాఠాలు చెప్పాడు. పాఠాలు చెప్పాల్సిన గురువు కీచకుడిగా మారాడు. అందరి ముందూ సిగ్గు లేకుండా ఓ విద్యార్థినికి ఐ లవ్యూ యు చెప్పాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఘటన బెంగళూరులో జరిగింది. కర్ణాటకలోని తుమకూర్లో ఉన్న శ్రీ సిద్ధార్థ్ మెడికల్ కాలేజీలో షాకింగ్ ఘటన జరిగింది.
ఓ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్.. అదే కాలేజీలో చదువుతున్న ఓ విద్యార్థినికి క్లాస్ రూమ్ ముందే ఐ లవ్యూ యు చెప్పాడు. దాంతో ఆగ్రహానికి గురైన విద్యార్థులు ఆ ప్రొఫెసర్ను చితకబాదారు. తీవ్ర ఆగ్రహంతో ప్రొఫెసర్ను చెప్పుతో కొట్టింది ఆ స్టూడెంట్. ఈ కాలేజీకి హెడ్ అయిన కర్ణాటక హోం మంత్రి పరమేశ్వర.. ఆ ప్రొఫెసర్ను సస్పెండ్ చేశారు.