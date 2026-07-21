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  4. Karnataka: Three Arrested For Gang-Rape Of Tribal Woman From West Bengal Karnataka
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 21 July 2026 (14:53 IST)

గిరిజన మహిళపై సామూహిక అత్యాచారం.. ముగ్గురు వ్యక్తులు అరెస్ట్

rape victim
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (14:53 IST)
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పశ్చిమ బెంగాల్‌కు చెందిన ఒక గిరిజన మహిళను అపహరించి, సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడినట్లు ఆరోపిస్తూ ముగ్గురు వ్యక్తులను అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు మంగళవారం తెలిపారు. మైసూరు జిల్లాలోని టి. నరసీపుర పట్టణంలో ఉన్న ప్రైవేట్ బస్ స్టాండ్ సమీపంలో ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులు 30 ఏళ్ల ఆ మహిళను అపహరించారని, అనంతరం ఆమెను మూగూరు గ్రామం సమీపంలోని ఒక లాడ్జికి తీసుకెళ్లి సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడటంతో పాటు ఆమె వద్ద ఉన్న నగదు, రెండు మొబైల్ ఫోన్లను దోచుకున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. 
 
ఆ తర్వాత ఆమెను ఆమె నివాసం సమీపంలో వదిలివేసినట్లు టి. నరసీపుర పోలీసులు నమోదు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో పేర్కొన్నారు. నిందితులను టి. నరసిపురానికి చెందిన కిరణ్, కిషోర్, ర్యాన్‌లుగా గుర్తించారు. జూలై 18, 19 తేదీల మధ్య రాత్రి ఈ నేరాలు జరిగినట్లు, భారతీయ న్యాయ సంహితలోని సంబంధిత సెక్షన్ల కింద జూలై 19న నమోదైన ఎఫ్‌ఐఆర్ పేర్కొంది. పోలీసులు ఈ ముగ్గురు నిందితులపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
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సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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