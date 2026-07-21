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గిరిజన మహిళపై సామూహిక అత్యాచారం.. ముగ్గురు వ్యక్తులు అరెస్ట్
పశ్చిమ బెంగాల్కు చెందిన ఒక గిరిజన మహిళను అపహరించి, సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడినట్లు ఆరోపిస్తూ ముగ్గురు వ్యక్తులను అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు మంగళవారం తెలిపారు. మైసూరు జిల్లాలోని టి. నరసీపుర పట్టణంలో ఉన్న ప్రైవేట్ బస్ స్టాండ్ సమీపంలో ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులు 30 ఏళ్ల ఆ మహిళను అపహరించారని, అనంతరం ఆమెను మూగూరు గ్రామం సమీపంలోని ఒక లాడ్జికి తీసుకెళ్లి సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడటంతో పాటు ఆమె వద్ద ఉన్న నగదు, రెండు మొబైల్ ఫోన్లను దోచుకున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ఆ తర్వాత ఆమెను ఆమె నివాసం సమీపంలో వదిలివేసినట్లు టి. నరసీపుర పోలీసులు నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్లో పేర్కొన్నారు. నిందితులను టి. నరసిపురానికి చెందిన కిరణ్, కిషోర్, ర్యాన్లుగా గుర్తించారు. జూలై 18, 19 తేదీల మధ్య రాత్రి ఈ నేరాలు జరిగినట్లు, భారతీయ న్యాయ సంహితలోని సంబంధిత సెక్షన్ల కింద జూలై 19న నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్ పేర్కొంది. పోలీసులు ఈ ముగ్గురు నిందితులపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
Yash: యష్, తారా సుతారియా లమధ్య విరహంతో కూడిన కెమిస్ట్రీ హైలైట్ గా సాంగ్
'తబాహీ' పాటకు లభించిన రికార్డు స్థాయి స్పందన తర్వాత, 'టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్' చిత్రం ప్రేమలోని ఒక కొత్త కోణాన్ని ఆవిష్కరించే 'మధోష్' అనే రెండవ పాటతో తిరిగి వస్తోంది. 'తబాహీ' పాట ఉద్వేగంలోని మైమరపించే అనుభూతిని చాటిచెప్పగా, 'మధోష్' పాట అంతర్ముఖమై, సున్నితత్వం, ఆరాటం మరియు చెప్పకుండా మిగిలిపోయిన ప్రతి మాట వంటి నిశ్శబ్ద భావోద్వేగాలను ఆలింగనం చేసుకుంటుంది. 'టాక్సిక్' చిత్రంలోని భావోద్వేగ పరిధిని విస్తరిస్తూ, ప్రతి ప్రేమకథలోనూ అనేక పొరలు ఉంటాయని, దానిలోని ప్రతి అధ్యాయం ప్రేమలోని ఒక విభిన్న కోణాన్ని ఆవిష్కరిస్తుందని ఈ పాట మనకు గుర్తుచేస్తుంది.
Karti: కార్తి... సర్దార్ 2' నుంచి ఎస్.జే. సూర్య స్టైలిష్ ఫస్ట్ లుక్.. సినిమా సెప్టెంబర్ రిలీజ్
హీరో కార్తి తమిళం, తెలుగు భాషల్లో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయిన ‘సర్దార్’కి సీక్వెల్ ‘సర్దార్ 2’తో ప్రేక్షకులు ముందుకు రానున్నారు. ప్రీక్వెల్కి దర్శకత్వం వహించిన పిఎస్ మిత్రన్ సర్దార్2 కి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ప్రిన్స్ పిక్చర్స్, ఐవీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ గ్రాండ్ గా నిర్మిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో ఎస్.జే. సూర్య కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా మేకర్స్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను విడుదల చేశారు.
Nag: మా ఇల్లు పండగలా ఉంది : నాగార్జున; కింగ్ ఫైర్ ఏమిటో చూపించారు : నాగ చైతన్య
లెనిన్ చిత్రం సక్సెస్ అయిన తర్వాత .నాకు, అఖిల్, చైతన్యకి పండగలా ఉంది.. ఇల్లంతా కళకళలాడుతూ ఉందని అక్కినేని నాగార్జున ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. అఖిల్ అక్కినేని, భాగ్యశ్రీ బోర్సే జంటగా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సమర్పణలో మనం ఎంటర్ప్రైజెస్ ఎల్ఎల్పి, సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్లపై అక్కినేని నాగార్జున, సూర్యదేవర నాగ వంశీ నిర్మించిన చిత్రం 'లెనిన్'.
Raag Mayur :అంకితభావంతో మరిన్ని మంచి పాత్రలను పోషిస్తానంటున్న రాగ్ మయూర్
మట్టి వాసన వెదజల్లే పాత్రలతో మెప్పిస్తున్న మన తెలుగు నటులు నేడు జాతీయ స్థాయిలో సంచలనాలు సృష్టిస్తున్నారు. తనదైన సహజ నటనతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న యువ నటుడు రాగ్ మయూర్ ముంబై వేదికగా జరిగిన ప్రతిష్టాత్మక 'నెక్సా స్ట్రీమింగ్ అకాడమీ అవార్డ్స్' (NEXA Streaming Academy Awards) వేడుకలో ఉత్తమ నటుడిగా (బెస్ట్ యాక్టర్) అవార్డును సొంతం చేసుకున్నారు. అమెజాన్ ఒరిజినల్ అయిన 'సివరపల్లి' వెబ్ సిరీస్లో ఆయన పోషించిన పాత్రకు ఈ గుర్తింపు లభించింది.
Kiran Abbavaram,: యు/ఎ సర్టిఫికేషన్ పొందిన కిరణ్ అబ్బవరం... చెన్నై లవ్ స్టోరీ
హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరి ప్రియ జంటగా "కలర్ ఫొటో", "బేబి" వంటి కల్ట్ క్లాసిక్ మూవీస్ ప్రేక్షకులకు అందించిన మేకర్స్ ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతున్న సినిమా "చెన్నై లవ్ స్టోరీ". ఈ చిత్రాన్ని అమృత ప్రొడక్షన్స్, మాస్ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్స్ పై ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ నిర్మిస్తున్నారు.