భర్త చనిపోయిన 20 రోజుల్లోనే ప్రియుడిని పెళ్లాడింది.. భర్తను అలా చంపేసింది..
కర్ణాటకలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. భర్తను హత్య చేసి గుండెపోటుగా డ్రామా చేసి భార్య, ప్రియుడిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. 2026 జనవరి 30వ తేదీన పరమేష్ మరణించాడు. ఆ సమయంలో అతని భార్య ఆశ, తన భర్తకు గుండెపోటు వచ్చిందని కుటుంబ సభ్యులను నమ్మించింది.
అందరూ ఆమె ఏడుపు చూసి నిజమే కావచ్చు అని నమ్మేశారు. దీంతో ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా హుటాహుటిన పరమేష్ అంత్యక్రియలు కూడా పూర్తి చేశారు. అంతా సవ్యంగానే సాగిపోతుందని భావిస్తున్న క్రమంలో భర్త చనిపోయిన కేవలం 20 రోజుల్లోనే ఆశ తన స్నేహితుడైన చంద్రప్పను పెళ్లి చేసుకుంది.
భర్త చనిపోయిన కొద్ది రోజులకే ఆశ రెండో పెళ్లి చేసుకోవడంతో పరమేష్ సిస్టర్స్కు పెద్ద అనుమానమే వచ్చింది. తమ తమ్ముడి మరణం వెనుక ఏదో మోసం ఉందని భావించిన వారు హెబ్బూరు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు.. అనంతరం ఆశను, ఆమె భర్త చంద్రప్పను గట్టిగా విచారించగా అసలు నిజం బయటపడింది. ఆశ, చంద్రప్ప కలిసి పరమేష్ను దిండుతో ఊపిరాడకుండా చేసి చంపినట్లు పోలీసుల ఎదుట ఒప్పుకున్నారు.
ఆ తర్వాత దానిని గుండెపోటుగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేశామని వారు ఒప్పుకున్నారు. ప్రస్తుతం నిందితులిద్దరినీ పోలీసులు జైలుకు పంపారు. ఈ ఘటనపై హెబ్బూరు పోలీసులు మరింత లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.